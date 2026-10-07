Milei volvió a llamar “ladrón” a Lula antes del balotaje presidencial en Brasil

El presidente Javier Milei volvió a llamar “ladrón” a Lula da Silva en sus redes sociales, en medio de la campaña hacia el balotaje presidencial de Brasil, previsto para el próximo 25 de octubre. El mandatario argentino compartió una publicación crítica hacia su par brasileño y agregó la expresión “Lula ladrón”.

El mensaje apareció en una historia de Instagram en la que Milei replicó un posteo del Instituto Cato, un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos. La publicación contenía una fotografía del presidente brasileño y una declaración de Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales de la organización.

“Lo que ha hecho que la gente rechace a Lula y su partido es, en gran medida, la corrupción”, indicaba el mensaje difundido por el Instituto Cato y posteriormente compartido por el jefe de Estado argentino.

Brasil se encamina al balotaje

La nueva expresión de Milei se produjo luego de la primera vuelta presidencial celebrada el domingo 4 de octubre. Según los resultados informados, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,15% de los votos, mientras que Lula alcanzó el 45,02%.

Como ninguno de los candidatos consiguió superar el 50% necesario, ambos deberán volver a enfrentarse en las urnas el próximo 25 de octubre. Lula buscará la reelección, mientras que Bolsonaro intentará desplazarlo de la Presidencia, publicó NA.

Milei ya se había referido a los resultados electorales brasileños durante una reunión de Gabinete realizada esta semana. Allí consideró que la elección había significado “un gran triunfo” y acusó al gobierno de Lula de haber impulsado un “plan platita” durante el tramo final de la campaña.

Los anteriores cuestionamientos de Milei a Lula

Los cruces entre ambos mandatarios tuvieron antecedentes recientes. El pasado 25 de julio, Milei viajó a San Pablo para participar de un acto de campaña de Bolsonaro en el estadio Pacaembú, donde también estuvo el gobernador paulista Tarcísio de Freitas.

Durante aquella presentación, el presidente argentino se refirió a Lula como “Don Lula”, “el zurdo”, “ladrón” y “el presidiario”. Además, cuestionó la situación judicial del expresidente Jair Bolsonaro y afirmó que era necesario “parar la basura socialista”.

Las declaraciones provocaron una reacción diplomática de Brasil, cuyo gobierno llamó a consulta a su embajador en Buenos Aires. Sin embargo, días después, Milei reiteró públicamente sus críticas contra el mandatario brasileño.

Las condenas contra Lula que fueron anuladas

En otra entrevista televisiva, Milei había calificado a Lula como “un ladrón” y “un corrupto”, y sostuvo que había recuperado la libertad por una cuestión procesal y no por haber sido declarado inocente.

Lula había sido condenado en causas vinculadas a la operación Lava Jato y permaneció 580 días en prisión entre 2018 y 2019. Sin embargo, en 2021 el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló sus condenas al determinar que el tribunal federal de Curitiba no tenía competencia para juzgar los casos. Además, la Corte declaró parcial al entonces juez Sergio Moro en uno de los procesos.

Tras la anulación de las condenas, Lula recuperó sus derechos políticos y pudo competir nuevamente por la Presidencia. En 2022 ganó las elecciones y regresó al Palacio del Planalto.

En medio de la tensión política regional, Milei tiene previsto viajar la próxima semana a Estados Unidos para participar del Hispanic Heritage Gala, programado para el 14 de octubre en Washington. Entre los asistentes anunciados también estará Eduardo Bolsonaro, exdiputado brasileño y hermano de Flávio Bolsonaro.