La Hendija continúa con el ciclo de cine italiano y anticipó sus próximas actividades

REDACCIÓN ELONCE
El espacio cultural de Paraná mantiene durante agosto su ciclo de cine italiano contemporáneo y prepara nuevas propuestas. Habrá teatro, acrobacia aérea, talleres, un proyecto de streaming y podcast, y participación en la feria de galerías.
El ciclo de cine italiano en La Hendija continúa durante agosto con funciones todos los martes a las 20:30 horas en el espacio cultural de Paraná. La iniciativa presenta películas contemporáneas en idioma italiano, subtituladas al español, y está abierta a todo público con entradas accesibles.
Gustavo Morales, integrante de La Hendija, explicó a Elonce que la propuesta surgió como parte de la recuperación de la actividad cinematográfica del espacio. "Durante muchos años esto fue muy importante para el cine de Paraná", recordó sobre la historia de la sala.
La iniciativa se concretó junto a la Asociación Dante Alighieri y con el acompañamiento del Viceconsulado de Italia en Rosario, que aportó las películas. Las funciones comenzaron a principios de agosto y continuarán hasta finalizar el mes.
Una propuesta centrada en el cine italiano actual
Gustavo Kunish, otro de los integrantes organizadores, explicó que buscaron diferenciar la programación de los tradicionales ciclos dedicados a referentes como Federico Fellini y al neorrealismo italiano. "Pensamos que era interesante proponer un cine más actual, más contemporáneo", señalaron.
Antes de cada proyección se realiza una breve presentación de la producción elegida, con información sobre la película y referencias de críticas publicadas en medios. "Hemos tenido una gran convocatoria", destacaron sobre esta propuesta.
Este martes se proyectó Perfetti sconosciuti (Perfectos desconocidos), película que relata la historia de tres parejas y un hombre soltero que se reúnen para cenar y deciden dejar sus teléfonos celulares sobre la mesa para compartir públicamente todos los mensajes y llamadas que reciben.
El ciclo tendrá una última función en agosto
Desde La Hendija remarcaron que las proyecciones no están destinadas exclusivamente a integrantes de la Asociación Dante Alighieri. “Está abierto al público también. Si se quieren acercar para el próximo martes, que es la última función, los recibiremos con los brazos abiertos”, expresaron.
Además, aclararon que todas las películas mantienen el audio original en italiano y cuentan con subtítulos en español, por lo que no es necesario conocer el idioma para participar de las funciones.
La Hendija también mantiene una agenda con obras de teatro, muestras y talleres de acrobacia, teatro y plástica. A su vez, trabaja en un proyecto para incorporar un espacio destinado a streaming y podcast, además de preparar su participación en la feria de galerías que se realizará en Sala Mayo.