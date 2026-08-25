Trail de Luz y Fuerza: preparan la tercera edición con recorridos de hasta 21 kilómetros

REDACCIÓN ELONCE
El Trail de Luz y Fuerza se realizará el 27 de septiembre, con circuitos de 7, 12 y 21 kilómetros. Los organizadores brindaron a Elonce detalles de la competencia, que recorrerá senderos de La Picada y el Parque San Martín.
El Trail de Luz y Fuerza tendrá su tercera edición el próximo 27 de septiembre en la zona de estación La Picada y el Parque San Martín, con recorridos que combinarán senderos, caminos rurales, arena, barro y sectores de bosque. La propuesta contará con tres distancias y estará destinada tanto a corredores experimentados como a familias que quieran participar de manera recreativa.
Luisina Boschiazzo y Ramiro Ballesteros, integrantes de la organización, visitaron el programa “Buenas Noches”, que se emite por Elonce, y brindaron detalles sobre una actividad que en sus anteriores ediciones logró superar los 200 participantes. Para este año, las expectativas apuntan a mantener el crecimiento de la convocatoria.
“Nosotros como Luz y Fuerza este es el tercero que organizamos, el tercer trail, por un lugar muy lindo que tenemos en nuestra provincia, que es el parque San Martín. Todos los senderos son lugares muy hermosos. La verdad que el año pasado nos fue muy bien, el anterior también y este apostamos a que sea de igual manera”, expresaron.
Tres distancias y una opción recreativa
La competencia ofrecerá alternativas de 21, 12 y 7 kilómetros. Esta última distancia podrá realizarse tanto de manera competitiva como recreativa, por lo que también estará habilitada para quienes prefieran caminar y disfrutar del entorno natural sin disputar posiciones.
“Hay tres distancias, hay 21 km, 12 km y 7 km, que es la mínima, que esa puede ser competitiva o recreativa. Si alguien quiere caminar y conocer el parque, conocer el lugar bellísimo que es el parque, lo que es la reserva, la porota que está ahí al lado, toda la comuna ahí de La Picada, la verdad que la va a pasar maravilloso”, señalaron.
Desde la organización explicaron que uno de los principales objetivos es generar una jornada para compartir en familia. La inscripción será gratuita para los afiliados de Luz y Fuerza y sus familiares, mientras que quienes no pertenezcan al sindicato podrán anotarse abonando los valores establecidos para cada modalidad.
Inscripciones y cronometraje de los corredores
Boschiazzo indicó que toda la información para participar está disponible a través de las redes sociales del Trail de Luz y Fuerza. Además, anticipó que la prueba contará con un sistema de cronometraje individual que permitirá conocer el desempeño de cada competidor.
“Nosotros hoy por hoy tenemos el Instagram, Trail Luz y Fuerza. Pueden ingresar ahí que está el link para la inscripción. Este año vamos a estar cronometrados por Cronos Francolini. Cada participante va a tener sus tiempos de llegada, va a tener un chip que lo va a acompañar durante todo el recorrido para saber bien cuál fue su desempeño durante la carrera”, explicó.
La respuesta de los corredores ya comenzó a hacerse sentir. “Ya llevamos más de 100 inscriptos”, destacaron los organizadores y recordaron que “años anteriores también superamos los 200 inscriptos, así que vamos por esa meta y más este año”.
El desafío de correr en plena naturaleza
A diferencia de las tradicionales pruebas de calle, el trail propone afrontar las características propias del terreno. Los participantes deberán atravesar diferentes superficies, desniveles y sectores naturales que convertirán al recorrido en parte fundamental del desafío deportivo.
“Trata como competencias tipo maratón, pero en lugares en lo que es, diríamos, en el bosque, en lugares de la naturaleza, con agua, con barro. Al trailero le encanta el barro, le encanta embarrarse”, describieron durante la entrevista.
El circuito estará señalizado para orientar a los participantes y, al desarrollarse en una reserva, la organización puso especial énfasis en el cuidado ambiental. “Nosotros le pedimos a los traileros, como es una reserva le pedimos por favor que la naturaleza quede como está”, remarcaron. También insistieron en la importancia de “no dejar residuos”.
Una carrera que se realizará incluso con lluvia
Cada inscripto recibirá un kit que incluirá una remera que deberá utilizar durante la competencia. Para quienes nunca participaron de una experiencia de estas características, los organizadores indicaron que no será necesario contar con equipamiento complejo: ropa deportiva cómoda y un par de zapatillas serán suficientes para iniciarse, especialmente en la modalidad recreativa.
Uno de los atractivos será la diversidad del paisaje. “Lo que tiene de color por ahí el parque San Martín es que tenés arena, barro, tenés bosquecitos, nuestros participantes se encuentran desde ciervos hasta guazunchos, toda la flora y fauna local”, manifestaron.
Finalmente, aclararon que la lluvia no impedirá la realización de la prueba. “Si llueve no se suspende, todo lo contrario se hace igual y salvo que haya tormenta eléctrica”, afirmaron. De hecho, recordaron que la edición anterior se desarrolló bajo la lluvia y remarcaron que esas condiciones forman parte del atractivo que encuentran los corredores en este tipo de competencias.