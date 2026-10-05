Campeón mundial de peluquería: el entrerriano Gastón López contó cómo fue la competencia

REDACCIÓN ELONCE
Tras consagrarse en Paraguay, el peluquero radicado en Concepción del Uruguay explicó cómo fueron las pruebas, qué aspectos evaluó el jurado y las horas de preparación detrás del título internacional.
Gastón López, el entrerriano campeón mundial de peluquería, contó detalles a Elonce de la competencia que le permitió quedarse con el primer puesto en la categoría masculina individual en Paraguay. Tras el título obtenido en el Hair and Beauty World Festival 2026, el peluquero radicado en Concepción del Uruguay explicó cómo fueron las pruebas y qué hubo detrás de la presentación que convenció al jurado.
La categoría mundial contempló dos trabajos: uno de carácter técnico y otro basado en un estilo que puede trasladarse a una peluquería convencional. La clasificación final surgió de la sumatoria de ambas pruebas. "Cada uno tiene libre creación sobre su trabajo, pero hay que respetar distintas reglas establecidas para cada categoría", explicó López.
En la instancia técnica se evaluaron aspectos como la prolijidad, la cuadratura y la continuidad de los movimientos sobre toda la cabellera. El trabajo se realizó sobre un maniquí reglamentario, una modalidad que permite que los competidores partan de condiciones equivalentes y que la evaluación se concentre en la técnica y el resultado.
Precisión y preparación detrás del trabajo
Uno de los principales desafíos estuvo en la combinación de colores. López presentó un trabajo con diferentes tonalidades sobre una base platinada y debió evitar que los pigmentos se mezclaran durante el procedimiento. "Es un trabajo que requiere mucha precisión y paciencia para evitar que los colores se manchen entre sí. Hay que trabajar cada tono por separado y cuidar cada etapa del proceso", explicó.
El resultado fue producto de una preparación que comenzó mucho antes de viajar a Paraguay. Los peinados fueron practicados previamente y cada parte del procedimiento fue trabajada para llegar a la competencia con una ejecución precisa.
Para el peluquero, competir también implica una dedicación que excede el momento del certamen. "La preparación requiere mucho tiempo y dedicación, y el acompañamiento de la familia es fundamental porque implica muchas horas de práctica", destacó.
Nuevos desafíos después del título
El campeonato mundial se suma a los reconocimientos que López obtuvo durante su trayectoria profesional. El entrerriano ya había conseguido títulos argentinos y sudamericanos y en 2026 se había consagrado en la Copa Ciudad de Buenos Aires, instancia que funcionó como impulso para llegar a la competencia internacional.
El peluquero también contó que su vínculo con la profesión tiene una raíz familiar. "Mi papá era peluquero y heredé de él este oficio. También participaba en competencias, por lo que desde chico estuve vinculado con esta actividad", señaló.
Ahora, el título mundial abre una nueva etapa. López adelantó que trabaja en distintos proyectos y que tiene previsto participar en seminarios en otros países para compartir sus conocimientos. "Es un orgullo muy grande representar a Entre Ríos y alcanzar un título mundial después de tantos años de preparación y competencia", afirmó.
El logro obtenido en Paraguay suma así un nuevo capítulo a la trayectoria del peluquero y vuelve a poner a Concepción del Uruguay y Entre Ríos en el escenario internacional de la peluquería masculina.