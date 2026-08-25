Las exportaciones de la Argentina crecerían US$16.600 millones durante 2026

Las exportaciones de la Argentina alcanzarían un récord histórico durante 2026 al superar por primera vez los US$100.000 millones. La estimación fue realizada por la consultora LCG, que también proyectó un superávit comercial superior a los US$20.000 millones.

Según el informe, las ventas externas llegarían a US$103.740 millones, lo que representaría un incremento de US$16.600 millones respecto de 2025. De cumplirse la previsión, el país superaría ampliamente el máximo anterior de US$88.846 millones, registrado en 2022.

El crecimiento estaría distribuido entre los principales rubros del comercio exterior. El sector agropecuario, la energía y la minería aparecen como los grandes motores del ingreso adicional de divisas.

El maíz y el trigo impulsarían las ventas

El sector primario explicaría aproximadamente un tercio del aumento total. El maíz encabezaría la expansión con un crecimiento superior al 50%, favorecido por una cosecha récord proyectada en 44 millones de toneladas.

Las ventas externas del cereal aportarían alrededor de US$3.000 millones adicionales. El trigo, por su parte, registraría una mejora cercana al 40%, debido a un mayor volumen exportado y a la recuperación de las cotizaciones internacionales.

Las manufacturas de origen agropecuario representarían otro 25% del crecimiento. Dentro de este segmento sobresale el aceite de soja, cuyas exportaciones aumentarían un 34% y alcanzarían aproximadamente US$8.500 millones.

El petróleo y el litio también marcarían récords

El bloque energético aportaría otro cuarto del incremento de las exportaciones de la Argentina. Las ventas de petróleo crudo pasarían de US$6.700 millones en 2025 a más de US$9.000 millones durante este año.

La mejora combinaría un aumento del 6% en los volúmenes despachados con precios internacionales casi un 30% superiores. El informe vinculó esta suba con las tensiones geopolíticas y el conflicto en Medio Oriente.

En el sector minero, el litio tendría un crecimiento del 154%. Sus exportaciones avanzarían desde los US$842 millones hasta aproximadamente US$2.100 millones, a medida que nuevos proyectos ingresen en su etapa productiva. El oro también aumentaría su aporte por el encarecimiento internacional del metal.

El superávit comercial superaría los US$20.000 millones

Con este escenario, el saldo comercial positivo terminaría por encima de los US$20.000 millones y prácticamente duplicaría los US$11.320 millones registrados durante 2025. Además, se prolongaría una racha de 32 meses consecutivos con resultados favorables.

La consultora también proyectó una caída anual de aproximadamente 3% en las importaciones. Esa reducción estaría relacionada con la debilidad del consumo interno, la actividad industrial y los niveles de inversión.

LCG señaló que el principal desafío será lograr que el crecimiento de las exportaciones de la Argentina se traduzca en una mayor generación de empleo. Para ello, consideró necesario ampliar la producción local destinada a atender la demanda de los mercados internacionales.