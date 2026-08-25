Dengue: especialistas instaron a reforzar la prevención para evitar nuevos brotes

Especialistas advirtieron sobre el riesgo de nuevos brotes de dengue y recomendaron reforzar la eliminación de criaderos, la vigilancia epidemiológica y la vacunación.
El dengue se convirtió como uno de los principales desafíos sanitarios a nivel mundial y especialistas remarcaron la necesidad de intensificar las medidas de prevención antes de los meses de mayor actividad del mosquito Aedes aegypti. La vigilancia epidemiológica, la eliminación de criaderos y la vacunación forman parte de las principales herramientas para reducir el impacto de eventuales brotes.
En el marco del Día Internacional del Dengue, que se conmemora este miércoles, los expertos recordaron que más de la mitad de la población mundial reside actualmente en regiones con riesgo de transmisión. Según los datos difundidos, los casos reportados a nivel global pasaron de alrededor de medio millón en 2000 a 14,6 millones durante 2024.
Argentina atravesó durante la temporada 2023-2024 la epidemia de dengue de mayor magnitud desde que existen registros epidemiológicos modernos. Aquel período dejó más de 580.000 casos confirmados y 419 fallecimientos, además de evidenciar una modificación progresiva en la distribución geográfica del virus.
Los factores que incrementan el riesgo
El Noreste (NEA) y el Noroeste (NOA) continúan entre las regiones con mayores condiciones favorables para la transmisión. El clima, la cercanía con países donde el virus circula de manera persistente, la movilidad poblacional y distintos cambios socioeconómicos fueron señalados como factores relevantes.
Los especialistas también pusieron el foco en los fenómenos meteorológicos. Las precipitaciones intensas y las inundaciones pueden generar condiciones propicias para la reproducción del mosquito debido al incremento de recipientes y espacios con agua acumulada. Además, los eventos extremos pueden afectar caminos y dificultar el acceso de determinadas comunidades a los servicios sanitarios.
“Hoy existen territorios donde coinciden una mayor circulación de personas entre zonas con transmisión de dengue, la expansión de actividades productivas, la ocurrencia de eventos climáticos extremos y mayores dificultades para acceder rápidamente al sistema de salud”, señaló el infectólogo tropicalista Tomás Orduna. El especialista sostuvo que esa combinación vuelve todavía más importante la planificación preventiva.
Qué medidas recomiendan para prevenir el dengue
Entre las principales acciones preventivas, los profesionales recomendaron eliminar los criaderos domiciliarios, limpiar periódicamente los recipientes capaces de acumular agua, mantener correctamente tanques y reservorios, utilizar repelentes y colocar mosquiteros. También destacaron la importancia de consultar tempranamente ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad.
Asimismo, señalaron que los meses previos a la temporada de mayor circulación del mosquito constituyen una etapa clave para fortalecer la vigilancia epidemiológica y reducir las posibilidades de propagación.
El papel de la vacunación
En Argentina se encuentra disponible una vacuna tetravalente contra el dengue aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para personas a partir de los cuatro años. El esquema contempla dos dosis separadas por 90 días y busca generar protección contra los cuatro serotipos del virus.
Los datos de los estudios citados indicaron que, después de 4,5 años, dos dosis alcanzaron una eficacia del 61,2% para prevenir dengue confirmado virológicamente y una reducción del 84,1% en las hospitalizaciones asociadas con la enfermedad.
Sin embargo, los especialistas aclararon que la recomendación de vacunación debe evaluarse de acuerdo con las características de cada persona y con la situación epidemiológica de la región donde reside. A nivel poblacional, plantearon la conveniencia de priorizar las zonas con mayor carga de enfermedad y riesgo sostenido de transmisión.