Le robaron el auto en un hipermercado y 18 años después cobrará una suma insólita

Un hombre de Bahía Blanca recibirá una indemnización de $23.730,60 más intereses por el robo de su automóvil en la playa de estacionamiento de un hipermercado. El fallo llegó casi 18 años después del episodio y responsabilizó a la empresa por no haber garantizado la seguridad del cliente.

El hecho ocurrió el 7 de septiembre de 2008, cuando el propietario le prestó su Fiat Uno modelo 1999 a su hijo. El joven se dirigió junto con dos amigos al predio comercial ubicado sobre avenida Cabrera al 4100 y estacionó el vehículo cerca del ingreso.

Pasadas las 12, regresó con las bolsas de las compras y descubrió que el automóvil ya no se encontraba en el lugar. Después de recorrer la playa para confirmar que no se había equivocado, informó lo ocurrido al personal de seguridad.

El vehículo nunca fue recuperado

El joven solicitó que le reintegraran el dinero de la compra debido a que no podía trasladar las bolsas sin el automóvil. Luego regresó a su domicilio y le comunicó lo sucedido a su padre.

Ambos se dirigieron al destacamento policial de Palihue para radicar la denuncia. La Policía inició un operativo de búsqueda, pero el Fiat Uno nunca fue encontrado.

Lugar del hecho.

El propietario presentó posteriormente una demanda ante la Justicia Civil y Comercial. Reclamó una compensación por la pérdida del vehículo, una computadora que estaba guardada en el baúl, los gastos administrativos y los daños moral y psicológico.

Una indemnización de $23.730,60

El expediente quedó en manos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de Bahía Blanca. El juez Juan Carlos Tufari admitió parcialmente la demanda y condenó a la empresa propietaria del hipermercado por incumplir su obligación de seguridad.

El magistrado fijó $18.700 por el valor del vehículo, aunque el demandante había solicitado $25.000. Para establecer el monto, tomó como referencia el valor de aseguramiento que tenía el Fiat Uno al momento del robo.

Además, reconoció $5.000 por la notebook que se encontraba en el baúl y $30,60 por los gastos relacionados con la baja del automotor. De ese modo, el capital total de la condena quedó establecido en $23.730,60.

Por qué rechazaron el daño moral

El juez desestimó completamente el pedido de indemnización por daño moral. En el fallo sostuvo que la pérdida de un bien material puede ocasionar molestias o disgustos, pero que esa situación no implica automáticamente una perturbación espiritual que deba ser resarcida.

También consideró que el propietario no estaba presente cuando ocurrió el robo, ya que el vehículo se encontraba bajo la guarda de su hijo. Además, señaló que no fueron acreditadas afecciones de salud ni modificaciones graves en sus condiciones de vida.

A la suma establecida se le deberán agregar intereses. Para el valor del automóvil y la computadora se aplicará la tasa pasiva digital más alta del Banco Provincia desde la fecha del robo hasta el pago, mientras que los $30,60 correspondientes al trámite de baja tendrán un interés anual del 6%.