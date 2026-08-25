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Economía

El dólar abrió la semana en alza: el oficial subió a $ 1.530

El dólar abrió la semana en alza y el Gobierno permitió que el mayorista supere por primera vez los $1.500. El oficial subió a $ 1.530 en el primer día de la semana.

25 de Agosto de 2026
El dólar abrió la semana en alza
El dólar abrió la semana en alza

El dólar abrió la semana en alza y el Gobierno permitió que el mayorista supere por primera vez los $1.500. El oficial subió a $ 1.530 en el primer día de la semana.

El dólar abrió la semana en alza en todos los segmentos, producto de algunas señales que disparó el Banco Central y, en ese marco, el mayorista subió once pesos (0,7%), alcanzando así los $1.510, un máximo nominal para esta cotización.

 

Este lunes, el dólar oficial en el Banco Nación cotizó a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con un alza de $ 5 con relación al inicio de la jornada.

Por su parte, el dólar blue cerró a $ 1.545 y $ 1.565, para compra y venta respectivamente.

 

En cuanto al dólar MEP, para la compra se ubicó en los $1.537,30 y se vendió a $1.539,70, mientras que el contado con liquidación lo hace a $1.599,50 para la compra y a la venta está a $1.600,40. Por último, el dólar tarjeta lo hizo a $1.989.

“La aparente aparición del BCRA para inyectar liquidez en el sistema cambia el panorama dando la señal de tasas más bajas y estables” provoca un “efecto colateral mayor presión cambiaria”, señalaron desde PPI a Noticias Argentinas.

 

El informe añadió que “el miércoles es el fixing de la D31G6” por el cual “vencen US$2.595 millones, el máximo de la era Milei, aun superando los US$2.247 millones que vencieron en julio de la D31L6”.

 

PPI recordó que “en ese fixing, el BCRA no compró dólares e intervino en el mercado secundario de dólar linked, mientras que el Tesoro vendió US$150 millones para mantener el spot por debajo de $1.500 (primera venta desde octubre)".

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