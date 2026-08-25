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Policiales Departamento La Paz

Murió un trabajador tras caer desde un techo en una construcción

El hombre de 60 años, realizaba tareas en una construcción cuando cayó desde unos tres metros de altura. Sufrió un grave traumatismo de cráneo y murió poco después.

25 de Agosto de 2026
El hecho ocurrió en la localidad de San Gustavo, depto La Paz
El hecho ocurrió en la localidad de San Gustavo, depto La Paz

El hombre de 60 años, realizaba tareas en una construcción cuando cayó desde unos tres metros de altura. Sufrió un grave traumatismo de cráneo y murió poco después.

Un hombre de 60 años murió este lunes luego de caer desde una altura aproximada de tres metros mientras realizaba tareas en una obra en construcción. El hecho ocurrió durante la tarde en el acceso a San Gustavo, departamento La Paz.

 

La víctima fue identificada como Ismael González, quien se encontraba trabajando sobre una estructura cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, perdió estabilidad y cayó al vacío.

 

El accidente se produjo alrededor de las 14, en una obra ubicada sobre calle La Paz, sin numeración. Tras la caída, compañeros de trabajo y vecinos de la zona acudieron rápidamente para asistirlo y solicitaron una ambulancia.

Fue trasladado de urgencia

González fue derivado al hospital local, donde ingresó con lesiones de gravedad. El personal médico constató que había sufrido un traumatismo de cráneo severo como consecuencia del impacto.

 

Pese a las maniobras de asistencia realizadas por los profesionales de la salud, su estado se agravó y finalmente a las 15.20 se confirmó su fallecimiento.

 

Investigan las circunstancias de la caída

En el caso intervino personal de la Comisaría de San Gustavo, dependiente de la Jefatura Departamental La Paz; y por disposición del fiscal de turno, se ordenó la realización de las diligencias correspondientes, entre ellas la toma de testimonios a las personas que presenciaron el hecho.

 

Además, intervino el Gabinete de Policía Científica, que realizó peritajes en la obra con el objetivo de determinar las circunstancias exactas en las que González cayó desde la estructura.

 

Temas:

ccidente laboral trabajador San Gustavo La Paz
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