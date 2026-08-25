Investigadores del Conicet descubrieron cómo anticipar formas graves del hígado graso

Los investigadores del Conicet identificaron marcadores moleculares que permitirían anticipar las formas más graves de la esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica, habitualmente conocida como hígado graso. El avance busca mejorar el diagnóstico temprano y facilitar tratamientos personalizados para los pacientes con mayor riesgo.

La enfermedad se produce por una acumulación anormal de grasa en el hígado y alcanza aproximadamente al 30% de los adultos en todo el mundo. También suele estar asociada con obesidad, hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y alteraciones en los niveles de lípidos en la sangre.

Hasta ahora, los métodos tradicionales se concentraban principalmente en evaluar el daño localizado, como la cantidad de grasa acumulada o el nivel de fibrosis. El nuevo estudio propone considerar al hígado graso como una enfermedad heterogénea y capaz de afectar otros órganos.

Cuatro proteínas presentes en la sangre

Para desarrollar la investigación, los especialistas recurrieron a la proteómica, una técnica que permite medir simultáneamente miles de proteínas en muestras de sangre. Los resultados fueron comparados mediante análisis estadísticos con información clínica y de laboratorio de cerca de 500.000 personas del Biobanco del Reino Unido.

A partir de esos datos, los investigadores del Conicet desarrollaron y validaron el Índice PS4. La herramienta estudia los niveles de cuatro proteínas específicas: FTCD, ADGRG1, FABP1 y GAST.

Según Carlos Pirola, investigador del Centro de Investigación Traslacional en Salud, el índice funciona como un “informador biológico dinámico”. De esa manera, permite medir el estrés metabólico, el movimiento de células inmunes y la integridad vascular.

Mayor riesgo de tumores y enfermedades cardíacas

El seguimiento de los pacientes se extendió durante más de 15 años. Los resultados mostraron que los subtipos clínicos y moleculares más agresivos presentaron mayores tasas de mortalidad, principalmente relacionadas con tumores y enfermedades cardiovasculares.

Silvia Sookoian, autora del estudio, explicó que la enfermedad puede manifestarse de manera leve en algunas personas y evolucionar gravemente en otras. Esa variabilidad estaría vinculada con la existencia de diferentes subtipos moleculares.

Silvia Sookoian y Luis Diambra, los investigadores detrás del descubrimiento sobre el hígado graso.

El trabajo, publicado en la revista científica GUT, determinó que el PS4 obtuvo una capacidad predictiva superior a la de los indicadores tradicionales. Además, fue validado mediante el análisis de una población de diferente procedencia.

Diferencias entre mujeres y hombres

Otro hallazgo relevante estuvo relacionado con el sexo biológico de los pacientes. Dentro de los grupos de alto riesgo, la fibrosis hepática avanzada fue detectada en el 50% de las mujeres y en el 20% de los hombres.

El análisis también identificó un grupo de alto riesgo integrado exclusivamente por mujeres, en el cual la prevalencia de fibrosis llegó al 15%. Para los especialistas, este resultado obliga a incorporar la perspectiva del sexo biológico en los modelos utilizados para anticipar la evolución de la enfermedad.

Los investigadores del Conicet señalaron que la herramienta todavía representa un avance científico orientado al diagnóstico integral. Su aplicación busca reconocer tempranamente los subtipos más peligrosos, personalizar los tratamientos y realizar un seguimiento específico de las posibles complicaciones.