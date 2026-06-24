Hallaron el cráneo casi completo de un reptil marino que vivió hace 66 millones de años

Un equipo de científicos del CONICET describió el cráneo casi completo de un reptil marino que habitó la Patagonia hace unos 66 millones de años. El fósil corresponde a Kawanectes lafquenianus, una especie de plesiosaurio hallada en la Formación La Colonia, en la provincia de Chubut.

El descubrimiento se produjo en febrero de 2024, durante una salida de campo organizada por el Museo Paleontológico Egidio Feruglio de Trelew. El nuevo espécimen fue recuperado en niveles medios de la formación geológica y quedó incorporado a la colección de esa institución.

Si bien la especie ya había sido registrada en la zona, el valor de este hallazgo está en el nivel de preservación. Por primera vez, los investigadores pudieron analizar un cráneo casi completo de Kawanectes lafquenianus, lo que permite ampliar la información disponible sobre su anatomía y su historia evolutiva.

Un reptil marino de unos cuatro metros

El fósil recuperado, catalogado como MPEF-PV 12112, conserva un cráneo de 225 milímetros de largo. A partir de sus características, los especialistas estimaron que el animal habría alcanzado unos cuatro metros de longitud total.

Kawanectes lafquenianus pertenecía al grupo de los plesiosaurios, reptiles marinos que convivieron con los dinosaurios, pero que no formaban parte de ese grupo. Nadaban mediante cuatro grandes aletas y algunas especies se caracterizaban por tener cuellos muy largos.

En este caso, se trataba de un integrante de la familia Elasmosauridae, vinculada con los plesiosaurios de cuello más extenso. Su tamaño era reducido en comparación con otros miembros del grupo, aunque estaba adaptado a los estuarios y mares restringidos que existían en la Patagonia durante el Cretácico tardío.

Qué aporta el nuevo cráneo

El estudio del cráneo permitirá profundizar el conocimiento sobre los rasgos de esta especie y su relación con otros reptiles marinos del hemisferio sur. Los investigadores indicaron que Kawanectes integraba el grupo Weddellonectia, cuyos representantes habitaron regiones del antiguo sur de Sudamérica, la Antártida occidental y Nueva Zelanda.

Durante el Cretácico tardío, esas áreas formaban parte de una región conocida como Provincia Biogeográfica Weddelliana. En ese momento, el Atlántico Sur era más angosto y las conexiones entre los mares favorecían el desplazamiento y la dispersión de distintas especies.

Uno de los parientes más cercanos de Kawanectes lafquenianus es Vegasaurus molyi, hallado en la isla Vega, en la Antártida argentina. La presencia de ambos animales en territorios hoy separados permite reconstruir los vínculos biogeográficos que existían en el sur del planeta hace millones de años.

Una ventana al final del Cretácico

La Formación La Colonia corresponde al Maastrichtiano tardío, la última etapa del período Cretácico. Se trata de los millones de años inmediatamente anteriores a la extinción masiva que provocó la desaparición de los dinosaurios no avianos, los plesiosaurios y una gran parte de las especies que vivían en el planeta.

En los sedimentos de esa zona del norte chubutense se encontraron restos de distintos grupos animales, entre ellos tortugas, serpientes, aves primitivas, mamíferos tempranos, dinosaurios no avianos y otros reptiles marinos.

El hallazgo del cráneo de Kawanectes lafquenianus suma una nueva pieza para comprender cómo eran los ecosistemas patagónicos antes de aquella extinción y refuerza el papel de la región en las investigaciones sobre la evolución de los grandes reptiles marinos del final de la Era Mesozoica.