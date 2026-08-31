Colapsó una escalera mecánica en una estación de tren de Buenos Aires y dejó 11 heridos

Al menos 11 personas resultaron heridas tras el colapso de una escalera mecánica en la estación Sáenz del tren Belgrano Sur, en Buenos Aires. El SAME desplegó un operativo de emergencia para asistir a los afectados y cinco de ellos debieron ser trasladados a centros de salud.

Según la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, los equipos médicos atendieron a seis personas en el lugar, mientras que las otras cinco fueron derivadas a tres hospitales.

Tres de los heridos fueron trasladados al Hospital Piñero, otro al Hospital Penna y el restante al Hospital Cecilia Grierson. Entre las cinco personas hospitalizadas hay tres mujeres y dos hombres.

Un “desperfecto técnico” habría provocado el colapso

Por el momento, no trascendieron mayores datos sobre las otras seis personas que recibieron asistencia médica en la estación luego del episodio.

❗️AHORA | Colapsó una escalera mecánica en la estación Sáenz del tren Belgrano Sur: al menos 11 personas resultaron heridas. 📹@bagliettoc pic.twitter.com/wH6s54VtoA — El Destape (@eldestapeweb) August 31, 2026

El titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó en declaraciones televisivas que el incidente se produjo por un “desperfecto técnico” registrado en la escalera mecánica.

Crescenti señaló además que la “caída fue importante”, lo que motivó la rápida intervención de los servicios de emergencia y el traslado preventivo de varios de los afectados.

Operativo de emergencia en la estación Sáenz

Tras el colapso, personal del SAME trabajó en la estación para evaluar a las personas alcanzadas por la caída y determinar cuáles requerían atención hospitalaria.

En total, el episodio dejó un saldo de al menos 11 heridos. Seis pudieron ser atendidos en el lugar, mientras que cinco necesitaron ser derivados para continuar con controles y asistencia médica.