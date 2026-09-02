Rogelio Frigerio repasó las obras de prevención en Gualeguay ante la llegada de El Niño

El gobernador Rogelio Frigerio recibió este martes en Casa de Gobierno a la intendenta de Gualeguay, Dora Bogdan, para repasar las obras y tareas de prevención que se desarrollan en la ciudad ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Del encuentro también participó el viceintendente Efraín Martínez Epele. Durante la reunión, las autoridades analizaron distintas intervenciones vinculadas con el mantenimiento de canales, el sistema de bombeo y otras medidas destinadas a mejorar la capacidad de respuesta frente a eventuales excesos hídricos.

Tras la audiencia, Bogdan destacó el acompañamiento del gobierno provincial y aseguró que uno de los principales temas fue la planificación de acciones preventivas. “Siempre está dispuesto a atendernos, escucharnos y darnos respuestas, que es lo más importante”, expresó sobre el mandatario entrerriano.

Trabajos en canales y sistemas de bombeo

Entre las medidas acordadas con Rogelio Frigerio, la intendenta confirmó que Gualeguay recibirá a partir de la próxima semana una máquina que será destinada inicialmente a tareas de limpieza en el canal de Miure.

Una vez finalizados esos trabajos, el equipamiento será utilizado en otros puntos del ejido municipal donde también se requieren intervenciones para mejorar el escurrimiento del agua.

Otro de los asuntos planteados durante la reunión fue el funcionamiento de los sistemas de bombeo de Gualeguay. Bogdan señaló que necesitan ser “repotenciados” y aseguró que el tema forma parte de las gestiones que mantiene el municipio con la Provincia.

Viviendas e infraestructura para Gualeguay

La agenda incluyó además la situación habitacional de la ciudad. La intendenta indicó que el gobierno provincial acompañará al municipio a través de distintos programas del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).

En ese sentido, las autoridades repasaron las necesidades actuales y las alternativas disponibles para avanzar con soluciones habitacionales y obras de infraestructura en distintos sectores.

Finalmente, Bogdan explicó que Rogelio Frigerio transmitió un mensaje de “tranquilidad y responsabilidad” frente al fenómeno de El Niño, tanto respecto de las acciones preventivas como de la información que se comunique a la población mientras continúan los trabajos previstos.