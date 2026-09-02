Festival Juan L.: música, danza y gastronomía para celebrar un año de la renovación del centro cultural

El Festival Juan L. en Paraná se realizará este viernes 4 y sábado 5 de septiembre, desde las 18, para celebrar el primer aniversario de la renovación del Centro Cultural Juan L. Ortiz. Habrá música, danza, propuestas para las infancias, gastronomía y emprendedores, con entrada libre.
El Festival Juan L. en Paraná celebrará este viernes 4 y sábado 5 de septiembre el primer aniversario de la renovación del Centro Cultural Juan L. Ortiz, con dos jornadas que combinarán música, danza, propuestas para las infancias, intervenciones artísticas, gastronomía y participación de emprendedores. Las actividades comenzarán a las 18 y tendrán entrada libre.
La propuesta organizada por el Municipio busca conmemorar el primer año desde la reapertura de uno de los espacios culturales emblemáticos de la capital entrerriana. El encuentro tendrá la conducción de Gabi Zonis y las diferentes actividades se distribuirán por distintos sectores del complejo.
Además de los espectáculos programados, durante ambas jornadas habrá patio gastronómico, sastrería abierta, intervenciones artísticas y espacios destinados a emprendedores. Para las infancias se sumarán durante la tarde las propuestas de Patota EmburBujada.
Quiénes actuarán en el Festival Juan L.
La programación comenzará el viernes 4 de septiembre con las presentaciones de Arapoty Dúo, Compañía Tupana, Murga del Paraná y Ángel Oscar Giles & Yuruma. Las actuaciones se desarrollarán desde las 18 y permitirán recorrer diferentes expresiones artísticas dentro del centro cultural.
La segunda jornada tendrá lugar el sábado 5 de septiembre, también desde las 18. Ese día subirán a escena Ballet Angirú, La Solense, Panambí – Folklore Raíz y Gerardo Farías, completando una grilla en la que tendrán un lugar destacado la música y la danza.
El festival fue concebido no solamente como una sucesión de espectáculos, sino como una jornada de encuentro alrededor del espacio cultural. Por ese motivo, las propuestas ocuparán diferentes sectores del Juan L. Ortiz y convivirán con las actividades gastronómicas, las intervenciones y la participación de emprendedores.
De esta manera, el Municipio busca celebrar el movimiento cultural que volvió a ocupar el edificio desde septiembre del año pasado, cuando culminó un proceso de recuperación que había atravesado distintas etapas.
Un año desde la reapertura del Juan L. Ortiz
El Centro Cultural Juan L. Ortiz fue reinaugurado el 5 y 6 de septiembre de 2025, después de una intervención integral sobre sus instalaciones. La recuperación contempló tanto la restauración como una reorganización de los espacios existentes y mejoras para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida.
Los trabajos alcanzaron el techo, los sanitarios, las salas, camarines, el sector administrativo y los pisos, además de diferentes servicios del inmueble. También se incorporaron sectores exteriores destinados a ampliar las posibilidades para desarrollar actividades culturales.
Entre las transformaciones se proyectó una sala teatral interior más versátil, con capacidad adaptable según las características de cada propuesta, y un espacio de teatro al aire libre equipado con gradas y una plaza seca.
La obra había comenzado originalmente con financiamiento provincial. Después de un período de paralización, fue reactivada y finalizada con recursos municipales, lo que permitió concretar la reapertura durante septiembre de 2025.
Aquella reinauguración estuvo acompañada por talleres, espectáculos musicales, teatro, danza, ferias, intervenciones artísticas y un patio gastronómico, además de propuestas dirigidas a escuelas e instituciones de la zona.
Un espacio nuevamente ocupado por la actividad cultural
Desde su reapertura, el Juan L. Ortiz volvió a albergar una programación variada que incluyó recitales, obras teatrales, muestras, ferias, talleres y encuentros, junto con actividades relacionadas con la literatura, la danza y las artes visuales.
También se desarrollaron iniciativas especialmente pensadas para las infancias y espacios destinados a acompañar la participación de artistas y emprendedores locales.
El Festival Juan L. pretende sintetizar esa actividad desarrollada durante el último año y celebrar la recuperación del edificio no solamente desde el aspecto arquitectónico, sino también desde el uso cotidiano de sus instalaciones.
Así, a un año de la reapertura, el centro cultural volverá a reunir durante dos días a artistas, familias, emprendedores y público general. El viernes 4 y sábado 5 de septiembre, desde las 18 y con entrada libre, el Festival Juan L. propondrá celebrar un espacio que volvió a integrarse activamente a la agenda cultural de Paraná.