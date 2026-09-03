Río Negro avanza con una ley para permitir la venta de carne de jabalí y guanaco

La Legislatura de Río Negro avanzó con un proyecto de ley que permitiría comercializar carne de jabalí y guanaco, bajo controles sanitarios y de trazabilidad. La iniciativa impulsada por el Gobierno provincial obtuvo dictamen favorable por mayoría en comisión y deberá continuar ahora su tratamiento legislativo.

Esta propuesta busca reemplazar la Ley E 2534, vigente desde hace más de 35 años, para actualizar las normas relacionadas con la habilitación, fiscalización y control sanitario de establecimientos y transportes dedicados a la faena, elaboración y comercialización de productos de origen animal.

Uno de los puntos que despertó mayor atención es la posibilidad de incorporar al circuito comercial productos provenientes de fauna silvestre y de la pesca. Sin embargo, el texto no establece específicamente qué especies podrán venderse: esa definición quedará en manos de la autoridad competente.

Cómo funcionaría la comercialización

El organismo de aplicación deberá determinar las especies habilitadas y establecer las temporadas, cupos de extracción y zonas donde podrá desarrollarse la actividad. La comercialización estará condicionada, además, al cumplimiento de controles sanitarios y mecanismos de trazabilidad.

Entre las especies que podrían quedar comprendidas aparecen el jabalí y el guanaco. Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la modificación permitiría formalizar una actividad que actualmente tiene un alcance limitado y, al mismo tiempo, generar nuevas alternativas productivas y de consumo.

La iniciativa, sin embargo, abrió un debate entre organizaciones vinculadas con la protección de la fauna, principalmente por la posibilidad de aprovechar comercialmente al guanaco.

Cuestionamientos por la situación del guanaco

Desde la Fundación Guardafaunas de Río Negro advirtieron que, a su entender, la provincia no cuenta con censos ni suficiente información científica acerca de la población de guanacos como para avanzar con su explotación comercial.

El presidente de la entidad, Gustavo García, cuestionó el alcance general que tendría la normativa. “El proyecto incluye fauna autóctona, es decir cualquier animal: choique, vizcachas. La ley de carnes incorpora a la fauna exótica, el jabalí, e incorpora al guanaco. Ahí no estamos de acuerdo, es innecesario. Es una medida muy arbitraria”, afirmó.

García agregó: “No hay justificación para incorporar al guanaco. En Santa Cruz la ley se aplica, pero tiene una población de guanacos importante, más de un millón. Río Negro no tiene datos, no hay censos ni información científica que lo avale”.

Qué establece para los pequeños productores

La reforma no se limita a la fauna silvestre. El proyecto también crea un régimen específico para pequeños establecimientos artesanales, con condiciones adaptadas a la escala de producción, aunque manteniendo las exigencias correspondientes en materia sanitaria.

En esa categoría quedarían comprendidos los establecimientos que produzcan hasta 500 kilos diarios de producto terminado proveniente de faena o hasta 100 kilos diarios de productos elaborados.

Además, la iniciativa incorpora herramientas destinadas al traslado de productos para el autoconsumo de familias rurales y distribuye nuevas responsabilidades entre las autoridades provinciales y municipales.

El área de Desarrollo Económico y Productivo tendría intervención sobre los establecimientos y los transportes involucrados en la actividad, mientras que Salud estaría a cargo de controlar la inocuidad de los productos y los correspondientes registros sanitarios.

El avance legislativo no significa que actualmente esté habilitada de manera general la venta de carne de guanaco o jabalí bajo este nuevo esquema. El proyecto obtuvo dictamen favorable en comisión y todavía debe completar su tratamiento en la Legislatura.

En caso de convertirse en ley, además, la habilitación concreta dependerá de las especies que determine la autoridad de aplicación y de las condiciones, cupos, temporadas y áreas que establezca para su aprovechamiento. (NA)