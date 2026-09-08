Había salido hace poco de la cárcel el hombre detenido con elementos robados en un hotel de Paraná

Durante el pasado fin de semana, la Policía realizó distintos procedimientos por robos en viviendas de Paraná, que permitieron detener a tres hombres y recuperar numerosos elementos sustraídos. Cecilia Galiano, subjefa de Operaciones de la Jefatura Departamental Paraná, brindó a Elonce detalles sobre las investigaciones y destacó el aporte de las cámaras de videovigilancia y los vecinos.

Uno de los hechos ocurrió el sábado cerca del mediodía, en jurisdicción de Comisaría Cuarta. Las cámaras de seguridad de una vivienda registraron el momento en que un hombre ingresó a un inmueble y posteriormente se retiró con una bicicleta y varias bolsas.

“Ese hecho fue seguido por cámaras de videovigilancia, con apoyo del 911 y de las cámaras de vecinos”, explicó Galiano. A partir de esas imágenes, los investigadores lograron establecer la identidad del sospechoso y comenzaron su búsqueda.

Hallaron dinero, joyas y otros elementos vinculados a un hecho delictivo en Paraná

Lo encontraron cerca de la Terminal

El domingo, alrededor de las 22, el hombre fue localizado en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus. Al advertir la presencia de los efectivos intentó escapar, por lo que se inició una persecución que terminó con su aprehensión.

Según relató Galiano, una vez detenido, el sospechoso “indicó dónde tendría todos los elementos que habría sustraído en la vivienda”. La información permitió llegar hasta un hotel de la zona de la Terminal, donde se encontraba alojado.

“En una de las habitaciones tenía una computadora, prendas de vestir, dinero en efectivo y algunos otros elementos que interesaban para este hecho”, detalló la subjefa de Operaciones. En el procedimiento también fueron recuperadas joyas, moneda extranjera, perfumes, herramientas, bolsos y otros objetos.

Además, la investigación permitió encontrar en la zona de Puerto Viejo una bicicleta que también había sido sustraída. Los elementos recuperados fueron reconocidos posteriormente por el damnificado.

Había salido recientemente de prisión

Galiano indicó que el detenido es oriundo de Crespo y contaba con antecedentes por delitos contra la propiedad. “Estuvo en Paraná alojado y cometió algunos ilícitos en zona céntrica en el mes de febrero. Cumplió una condena en la Unidad Penal y hace poco salió”, señaló.

La funcionaria agregó que, tras recuperar la libertad, habría comenzado nuevamente “con una serie de hechos delictivos, principalmente en domicilios”.

Sobre la modalidad utilizada, explicó que las propias cámaras de la vivienda aportaron imágenes relevantes para la investigación. “Hay un video donde se lo ve a esta persona tanteando algunas puertas dentro del domicilio”, precisó.

Consultada sobre los antecedentes del sospechoso, Galiano sostuvo: “Se dedica a este tipo de ilícito. Los antecedentes que tiene son todos en relación a lo mismo”.

Otro robo en una vivienda y dos detenidos

El segundo procedimiento se desarrolló durante la mañana del domingo, cuando personal de Comisaría Cuarta que realizaba recorridas preventivas observó a un joven que trasladaba varias bolsas con carne congelada.

“También tiene muchos antecedentes, un frondoso prontuario por el mismo tipo de delitos en domicilios. Este muchacho es oriundo de Diamante, tiene 19 años y andaba trasladando algunas bolsas con carne”, explicó Galiano.

Al ser identificado, el joven manifestó que los alimentos habían sido retirados de una vivienda y aportó información sobre otra persona que habría participado del hecho.

“Dijo que a pocos metros lo estaba esperando la otra persona con la que andaban robando, porque fue muy claro en sus dichos”, señaló la funcionaria policial.

La búsqueda permitió localizar al segundo involucrado y recuperar numerosos objetos en inmediaciones de Cortada San Cayetano y el arroyo. Posteriormente, los investigadores lograron identificar la vivienda afectada y contactar a su propietario. Entre los elementos recuperados había electrodomésticos, herramientas, teléfonos celulares, prendas y otros efectos.

Galiano destacó la importancia de las alertas tempranas: “Dependemos mucho del llamado de los vecinos cuando observan situaciones sospechosas o ruidos en las casas linderas”. Elonce.com