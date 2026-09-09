Una escuela recibió seis aires acondicionados por la restauración del histórico reloj de una parroquia

La entrega de aires acondicionados a la Escuela Técnica Nº 1 de Colón se concretó como contraprestación por la recuperación del reloj de la parroquia Santos Justo y Pastor. Los responsables del trabajo destinaron el aporte a mejorar las aulas.
La entrega de aires acondicionados a la Escuela Técnica Nº 1 “Dr. Herminio Juan Quirós” se concretó este martes en Colón como contraprestación por los trabajos realizados para recuperar el histórico reloj ubicado en la parroquia Santos Justo y Pastor. Los responsables de la restauración decidieron que el aporte municipal fuera destinado a mejorar las condiciones de las aulas.
El acto estuvo encabezado por el intendente José Luis Walser, acompañado por el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba; el secretario de Gobierno, Mariano Bravo; y la secretaria privada, Gimena Bordet.
También participaron autoridades, docentes e integrantes de la comunidad educativa, quienes recibieron los equipos que serían incorporados al proyecto de climatización impulsado por la institución.
La restauración del reloj
La recuperación del reloj comenzó en 2024 y demandó un proceso técnico y artesanal. Los trabajos estuvieron a cargo del ingeniero electromecánico Fabián López y del arquitecto Alexis Vommaro, junto con colaboradores que aportaron conocimientos, materiales y tareas específicas.
Durante 2026, el municipio formalizó el trabajo conjunto con la Escuela Técnica Nº 1 para avanzar en la restauración y el mantenimiento del mecanismo.
La intervención permitió poner nuevamente en funcionamiento el reloj público, instalado en la parroquia Santos Justo y Pastor y vinculado con la historia cotidiana de la comunidad.
La retribución quedó para la escuela
Los responsables del trabajo resolvieron que la contraprestación por la restauración no fuera destinada a un beneficio personal, sino a la institución educativa.
“Para nosotros lo importante era recuperar un patrimonio de la ciudad, devolver una tradición y que, al mismo tiempo, este trabajo pudiera apoyar a la educación técnica”, expresó Alexis Vommaro.
Fabián López también explicó que la retribución por la tarea se transformaría en equipamiento destinado a mejorar las condiciones en las que estudiaban los alumnos.
La iniciativa vinculó la preservación de un elemento patrimonial con una mejora concreta para la comunidad educativa. El conocimiento técnico empleado en el reloj regresó a la escuela mediante los equipos de climatización.
La restauración también recibió el reconocimiento del Honorable Concejo Deliberante, que declaró de interés el proceso mediante la Resolución Nº 10/2026.
El reloj recuperó su funcionamiento, mientras que la escuela avanzó con el proyecto destinado a acondicionar sus espacios de enseñanza.
Las obras previas en la institución
La climatización de las aulas formó parte de una iniciativa que la comunidad educativa había comenzado tiempo atrás.
En abril de 2025, la Municipalidad de Colón aportó materiales y recursos para iniciar la adecuación de la infraestructura eléctrica necesaria para la instalación de los equipos.
La entrega realizada este martes permitió continuar ese proceso. La colocación de los aires acondicionados quedó vinculada con las instalaciones preparadas previamente dentro del establecimiento.
Intervenciones en establecimientos educativos
Durante 2026, el municipio también llevó adelante tareas de mantenimiento en 19 establecimientos educativos de Colón y su zona rural.
Además, desarrolló articulaciones con instituciones técnicas para impulsar instancias de formación, innovación y experiencias laborales destinadas a estudiantes.
La restauración del reloj y la entrega de los equipos reunieron el trabajo del municipio, la escuela y los profesionales que participaron del proyecto patrimonial.