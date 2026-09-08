Una mujer de 79 años mató a su marido y llamó a su hijo para contarle lo ocurrido

Una mujer de 79 años quedó bajo investigación por la muerte de su esposo, Manuel Hipólito Rodríguez, de 76, ocurrida durante la madrugada del lunes en una vivienda de Villa Alem, en San Miguel de Tucumán. Después del hecho, llamó a uno de sus hijos y le comunicó que había matado a su padre.

El episodio ocurrió alrededor de las 2 en una casa ubicada en el pasaje Primera Junta al 1000, donde vivía el matrimonio. El hijo de la pareja, que reside junto a la propiedad, ingresó después de recibir la llamada y encontró a su madre en estado de shock.

En una de las habitaciones estaba Rodríguez sin vida. Las primeras actuaciones indicaron que había recibido un disparo en la cabeza, aunque peritajes posteriores habrían determinado que presentaba dos impactos, uno en esa zona y otro en el pecho.

La mujer fue inicialmente trasladada a la Comisaría Segunda mientras se realizaban las primeras medidas de investigación. En el domicilio también trabajaron especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales.

Qué dijo después del hecho

De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la causa, la mujer de 79 años llamó a uno de sus hijos inmediatamente después de lo ocurrido y le pidió que fuera hasta la vivienda.

Según información publicada por La Gaceta, cuando el hombre llegó su madre le habría manifestado que había terminado con la vida de Rodríguez. Luego encontró el cuerpo de su padre en la habitación donde habitualmente dormía.

En el lugar fue secuestrado un revólver cuyo calibre no había sido informado. Los hijos del matrimonio declararon que desconocían que hubiera un arma de fuego en la casa, por lo que los investigadores buscan establecer su procedencia.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios II, encabezada por el fiscal Carlos Sale. Entre las medidas dispuestas también se intenta reconstruir lo sucedido durante las horas previas al crimen.

Investigan antecedentes de violencia

Con el avance de la investigación, los tres hijos de la pareja declararon que su madre habría atravesado durante años situaciones de violencia física y psicológica por parte de Rodríguez. Esos testimonios fueron incorporados al expediente y deberán ser evaluados junto con el resto de las pruebas.

Vecinos también describieron una relación conflictiva. Una mujer del barrio sostuvo que desde hacía tiempo se conocían problemas dentro de la pareja y afirmó que la acusada se quejaba por distintas restricciones que, según su versión, le imponía su esposo.

Los investigadores analizan además la hipótesis de que Rodríguez pudiera haber estado dormido al momento de recibir los disparos. También se solicitaron estudios para determinar si había ingerido algún medicamento previamente, aunque ninguna de esas posibilidades había sido confirmada.

De acuerdo con la información difundida, el fiscal consideró los antecedentes incorporados a la causa y la edad de la imputada para resolver que continúe el proceso en libertad. La mujer de 79 años permanecerá en la vivienda de una de sus hijas mientras siguen las medidas judiciales. La investigación deberá determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el homicidio, el origen del arma utilizada y qué incidencia podrían tener los antecedentes denunciados por los familiares en la situación procesal de la acusada.