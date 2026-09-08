Abandonaron un auto robado con 235 kilos de marihuana cerca del río Paraná

El vehículo fue hallado sin ocupantes luego de que escapara ante la presencia de gendarmes. En su interior había 11 bultos con más de 235 kilos de marihuana. Además, se constató que el automóvil tenía pedido de secuestro por robo.
Un automóvil cargado con 235 kilos de marihuana fue abandonado cerca de la costa del río Paraná, en la localidad misionera de Puerto Rico, luego de que su conductor advirtiera la presencia de efectivos de Gendarmería Nacional. El vehículo, que además tenía pedido de secuestro por robo, fue encontrado posteriormente sin ocupantes.
El procedimiento se inició durante un patrullaje a pie realizado por integrantes de la Sección “Puerto Rico”, dependiente del Escuadrón 11 “San Ignacio”. Los uniformados observaron un Ford Focus que circulaba a gran velocidad desde la zona costera en dirección hacia la Ruta Nacional 12.
Según se informó oficialmente, al advertir la presencia de los gendarmes, quien conducía el automóvil emprendió la fuga. Ante esa situación, se dio aviso a una patrulla motorizada para realizar un seguimiento controlado.
Poco después, los efectivos localizaron el Ford Focus abandonado y sin personas en su interior. Al aproximarse, observaron varios bultos de color negro dentro del habitáculo, por lo que dieron intervención a la Fiscalía Descentralizada Federal de Oberá.
Por disposición judicial, el vehículo fue trasladado hasta la dependencia de Gendarmería para efectuar una requisa en presencia de testigos. Paralelamente, los investigadores solicitaron información sobre el automóvil al Centro de Análisis Internacional del Delito de la Triple Frontera (CIDECOFRON).
La consulta permitió establecer que el Ford Focus tenía una solicitud de secuestro activa por robo. De esta manera, además del cargamento de droga, el procedimiento permitió recuperar un vehículo que era buscado por las autoridades.
Más de 235 kilos de marihuana
Durante la inspección, los gendarmes contabilizaron 11 bultos que contenían paquetes con una sustancia vegetal. El material fue sometido a una prueba de campo Narcotest, que arrojó resultado positivo para cannabis sativa.
El pesaje determinó que el cargamento alcanzaba exactamente los 235 kilos y 50 gramos de marihuana. La droga quedó secuestrada y a disposición de la Justicia Federal.
Finalmente, los efectivos también incautaron el automóvil y documentación considerada de interés para avanzar con la investigación. Las actuaciones fueron iniciadas por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, mientras se procura determinar quiénes trasladaban el cargamento y abandonaron el vehículo.