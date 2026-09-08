Maggie Cullen vuelve a Paraná para presentar su premiado disco "Décimas"

Maggie Cullen en Paraná será una de las propuestas musicales de septiembre: la artista regresará a la capital entrerriana el próximo 18 de septiembre para presentarse en el Teatro Municipal 3 de Febrero, donde llevará al escenario su disco Décimas junto a toda su banda. Las entradas se encuentran disponibles tanto en la boletería del teatro, en sus horarios habituales, como mediante la plataforma Grada Tickets.

"Estoy súper entusiasmada de volver una vez más a Paraná, que siempre me recibe con cariño, que recibe el folclore que hago y recibe el chamamé", expresó Cullen en conversación con Elonce. La cantante anticipó que será una oportunidad para reencontrarse con el público y compartir un espectáculo atravesado por diferentes expresiones de la música argentina y latinoamericana.

(Elonce)

Uno de los protagonistas de la noche será "Décimas", su segundo trabajo discográfico y ganador del Premio Gardel a Mejor Álbum Artista de Folklore. A diferencia de su primer material, este proyecto incorpora una mayor cantidad de composiciones propias. "Van a poder conocer un poquito más de Maggie, de lo que vengo haciendo y de lo que quiero comunicar", señaló.

Folclore, chamamé y rock nacional en el Teatro 3 de Febrero

La propuesta incluirá chacareras, zambas, cuecas y chamamés, además de canciones vinculadas al rock nacional. "Están todos invitados a bailar chacareras, a bailar zambas, cuecas, a escuchar unos lindos chamamecitos y a cantar todos juntos", adelantó la artista.

El álbum contó además con invitados como Raly Barrionuevo, Ivonne Guzmán y Kevin Johansen. Cullen explicó que sus conciertos buscan reflejar la diversidad musical del país. "Argentina es tan extensa y sus regiones tienen música folclórica tan distinta. Yo busco hacer en los conciertos un pequeño recorrido por todas estas regiones", sostuvo.

En Paraná también recuperará algunas de las canciones que interpretó durante su participación en La Voz Argentina y sumará temas especialmente elegidos para el público del Litoral. "Seguro que voy a cantar varias canciones para ustedes, cantándole al río Paraná también", anticipó.

El reconocimiento de los Premios Gardel

Cullen se refirió además al reconocimiento conseguido con sus primeros trabajos discográficos. "Que tus dos primeros discos se lleven el Premio Gardel a mejor disco de folclore es súper emocionante", manifestó, al tiempo que destacó el crecimiento y la difusión que atraviesa actualmente el género.

La cantante consideró que el galardón también representa a una nueva generación de artistas. "En todo el país hay muchos proyectos de música folclórica, muchos jóvenes que todos los días nos levantamos a bailar folclore, a cantar folclore, a hacer música. Me siento un poco representando a todos ellos", afirmó.

A lo largo de su trayectoria compartió experiencias con músicos como Raly Barrionuevo, León Gieco, Nahuel Pennisi, Yamila Cafrune y Abel Pintos. Cullen valoró especialmente esos intercambios: "No hay un manual para ser artista. La experiencia de otros músicos que nos acompañan con sus historias y consejos es una gran bendición".