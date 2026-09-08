Adrián Fuertes advirtió por la situación social y pidió al peronismo construir una propuesta nueva

REDACCIÓN ELONCE
El intendente Adrián Fuertes describió una “muy preocupante” situación social, cuestionó el alcance de los créditos hipotecarios y planteó que el peronismo entrerriano deberá elaborar un nuevo programa político y productivo para disputar el poder en 2027.
La situación social fue uno de los principales ejes del análisis realizado por el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, quien aseguró que aumentaron los pedidos de ayuda para afrontar servicios, alquileres y otras necesidades básicas. Además, advirtió sobre la caída de la actividad económica y consideró que el peronismo deberá presentar una propuesta renovada de cara a las próximas elecciones.
“La verdad que la estoy viendo muy mal. Yo he sido intendente varias veces y nunca había visto tal cantidad de gente pidiendo para pagar la luz, que no puede pagar el alquiler, que lo desalojan, que no alcanza el dinero”, expresó Fuertes al describir el escenario que observó desde la gestión municipal.
El dirigente también vinculó esa situación con el freno de algunos sectores económicos. “Sé que el despacho de materiales para la obra pública, por ejemplo, en los corralones de Villaguay bajó un 90%”, sostuvo. Asimismo, indicó que el despacho destinado a obras privadas había registrado una reducción del 35%, aunque aclaró que se trataba de datos de aproximadamente un año atrás.
La obra pública y el acceso a la vivienda
En ese contexto, Fuertes defendió la decisión de mantener la inversión municipal en infraestructura. “Probablemente, el 10% que quede es del municipio, que ha sostenido claramente e inclusive ha aumentado la inversión en obra pública en estos tres años como una medida keynesiana. Nosotros creemos en eso y tenemos espaldas para poder llevar adelante una política anticíclica”, afirmó.
También se mostró crítico respecto del impacto que podrían generar los créditos hipotecarios anunciados. “El déficit habitacional en la Argentina es profundo, con millones y millones de personas que de ninguna manera pueden acceder a su vivienda. El tema de los créditos, yo creo que es más una cuestión mediática. 18.000 créditos no existen”, señaló.
“No es una política de vivienda ni una política de crédito. Me parece que salió como una cuestión para que sea difundida en los medios, más como un gesto que como una solución concreta y estructural al déficit habitacional que hay en la Argentina. Hoy yo le puedo asegurar que el 90% de los argentinos no pueden acceder a una casa propia”, agregó.
Críticas al oficialismo y una oportunidad para el PJ
Fuertes consideró además que algunas de las principales consignas impulsadas por el oficialismo perdieron fuerza con el paso del tiempo. Entre ellas mencionó las promesas vinculadas con la reducción de impuestos, la designación de funcionarios por concurso, la denominada “casta” y la lucha contra la corrupción.
“Todas esas consignas que no tuvieron ningún tipo de correlato con la realidad no van a correr y van a tener que inventar un relato nuevo”, sostuvo. En materia impositiva, cuestionó la eventual implementación de nuevos peajes y planteó: “¿Me van a bajar el impuesto a los combustibles, que es el impuesto con fondo afectado para arreglar rutas, o me van a cobrar doble? Me van a cobrar doble”.
A partir de ese escenario, evaluó que “se abre una ventana de oportunidad para el peronismo”, aunque remarcó que el espacio deberá construir una alternativa superadora. “Yo creo que el peronismo debería construir algo superador”, afirmó.
Un programa para el futuro de Entre Ríos
Para Fuertes, el Partido Justicialista deberá recuperar equipos técnicos y elaborar propuestas concretas para los sectores estratégicos de la economía entrerriana. En ese sentido, mencionó actividades como el arroz, los arándanos, la ganadería y las producciones ovina, porcina y avícola.
“¿Qué vamos a hacer con el arroz? ¿Qué vamos a hacer con los arándanos? ¿Qué vamos a hacer con la ganadería, con las ovejas, con los chanchos, con los pollos, con las producciones más importantes que tiene nuestra provincia?”, planteó. Y reclamó “llevar una propuesta técnica a cada uno de esos sectores con personas que entiendan del tema”.
En la misma línea, sostuvo que “tiene que haber una política portuaria, una política de rutas, una política ferroviaria, una política tributaria, una política sector por sector de la agricultura”, y cuestionó la utilización de cargos vinculados con áreas estratégicas para resolver compromisos políticos internos.
Lauritto, Romero y Michel, los nombres que mencionó Fuertes
Al analizar quiénes podrían encabezar la reconstrucción del justicialismo entrerriano, el intendente mencionó a Eduardo Lauritto, Rosario Romero y Guillermo Michel. “Yo veo claramente al doctor Eduardo Lauritto, a la doctora Romero y a Guillermo Michel como los tres potenciales candidatos que pueden estructurar y vertebrar desde el punto de vista técnico y político”, expresó.
Fuertes incluso planteó la posibilidad de una conducción compartida. “Se ha hablado mucho de la falta de liderazgo del peronismo. Yo creo que puede haber un triunvirato encabezado por estos tres importantes dirigentes y muchos otros como yo, que somos dirigentes de menor importancia, que podemos sentirnos referenciados a lo largo de la provincia para empezar a construir una esperanza nueva”, sostuvo.
Para el intendente, esa reconstrucción necesariamente deberá mirar hacia adelante. “Perdimos en 2021, perdimos en 2023, perdimos en 2025, se terminó. Hay que hacer un proyecto nuevo y presentarlo a la ciudadanía. Tiene que ser pormenorizado, particularizado, sector por sector, y una propuesta realizable”, remarcó.
El escenario electoral y la discusión por las PASO
Sobre una eventual suspensión de las PASO, Fuertes consideró que el peronismo debería prepararse para competir en el escenario más adverso. “Planteémonos el peor escenario, que es sin PASO. Si hay PASO, que haya PASO, pero planteémonos las peores condiciones y planifiquemos desde ahí, que todo lo positivo es hándicap para nosotros”, manifestó.
Al mismo tiempo, defendió la búsqueda de listas de unidad en la provincia y en los diferentes distritos. Sin embargo, sostuvo que, si el consenso no fuera posible, los dirigentes con aspiraciones deberían tener una instancia democrática para disputar las candidaturas.
“Si donde no haya listas de unidad, si no permitimos que esos compañeros con aspiraciones tengan una oportunidad de disputar democráticamente una candidatura, el peronismo va a implosionar”, advirtió Fuertes, quien rechazó los argumentos vinculados con posibles interferencias externas en una interna partidaria.
Una estrategia provincial rumbo a 2027
En el plano nacional, Fuertes reclamó que los dirigentes entrerrianos negocien con los candidatos presidenciales a partir de los intereses concretos de la provincia. “¿Qué hay para mi provincia en tu candidatura? ¿Qué vamos a hacer con los ferrocarriles, con las rutas, con los puentes, con la Hidrovía, con la producción?”, enumeró.
“Honrar la voluntad del pueblo entrerriano no es salir corriendo a sacarse una foto con el primer candidato que encuentre, sino decirle: ‘¿Qué vas a hacer con nuestra provincia? Vos vas a ser presidente, ¿qué va a haber para los entrerrianos? ¿Qué lugar vamos a ocupar en tu gobierno?’”, afirmó.
Finalmente, ratificó que su prioridad estará puesta en Villaguay de cara a 2027. “Si cada uno de nosotros en los 17 territorios que conforman esta provincia nos dedicamos a ganar nuestro distrito, nuestro departamento por un voto, el peronismo va a poner el gobernador de la provincia de Entre Ríos por 17 votos”, concluyó.