La ONG Un Cielo Nuevo realizó una nueva recorrida nocturna y entregó más de 500 porciones de comida

REDACCIÓN ELONCE
Un Cielo Nuevo volvió a recorrer las plazas de Paraná este martes por la noche y preparó entre 500 y 550 porciones de comida caliente. Néstor y Lorena destacaron ante Elonce el acompañamiento de quienes hacen posible la tarea solidaria.
Un Cielo Nuevo realizó este martes una nueva recorrida nocturna por Paraná para acercar un plato de comida caliente a personas que necesitan asistencia. La organización comenzó la distribución en Plaza 1º de Mayo y luego dividió a sus voluntarios en equipos para continuar la entrega en otros espacios de la ciudad.
Néstor Pautasso destacó la colaboración que permite sostener la iniciativa semana tras semana. “Gracias a la generosidad de un gran grupo de personas que nos acompañan desde lo económico y también con su tiempo, hoy hemos podido salir, como todos los martes, con 500 o 550 porciones. Ya dimos acá, en la Plaza de Mayo, una gran cantidad. Otro grupo ya está saliendo también hacia otras dos plazas”, expresó.
La propuesta cobra especial importancia durante las noches de bajas temperaturas, cuando las condiciones se vuelven todavía más difíciles para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. “El frío hace que esta situación de calle sea un poco más dura de llevar. Con esto, por lo menos, es una caricia que desde el grupo Un Cielo Nuevo, con este gran equipo que todos los martes deja su tiempo y pone todas sus capacidades, podemos brindar para acompañar a nuestros hermanos”, sostuvo Pautasso.
Más de 500 porciones y otros alimentos
El operativo no se limitó al plato caliente. La camioneta utilizada para la recorrida fue cargada con diferentes productos destinados a complementar las raciones que se distribuyeron durante la noche.
Lorena detalló ante Elonce parte de los alimentos preparados para repartir: “También llevamos frutas, naranjas, mandarinas, garrapiñadas y yogures para los chicos”.
La integrante de la organización destacó además el aporte de quienes colaboran para hacer posible cada salida. “Gracias a Dios tenemos. Gracias también a los que colaboran”, señaló.
Una recorrida solidaria que se repite cada martes
El trabajo de Un Cielo Nuevo se sostiene gracias a voluntarios y personas que realizan aportes económicos o destinan parte de su tiempo para colaborar. Cada martes, el grupo prepara las raciones y organiza diferentes equipos para ampliar el alcance de la asistencia.
“Nos repartimos en dos equipos y, gracias a Dios y a la generosidad, podemos acompañar a nuestros hermanos, por lo menos, con un plato de comida caliente para este día”, resumió Pautasso.
Con grandes ollas, pan, frutas y otros alimentos, la organización volvió a desplegar su tarea solidaria en distintos puntos de Paraná. En una noche nuevamente marcada por las bajas temperaturas, entre 500 y 550 porciones fueron preparadas para acompañar a quienes necesitan ayuda.