La Paz fortalece su agenda turística con pesca adaptada, la Fiesta del Dorado y una nueva etapa para las Termas

REDACCIÓN ELONCE
La agenda turística de La Paz tendrá como protagonistas a la Pesca Adaptada y la 33ª Fiesta del Dorado, mientras el municipio avanza con la recuperación de las Termas. María Luz de Bernardo destacó además el trabajo conjunto entre el Estado, privados y organizaciones.
La agenda turística de La Paz suma durante septiembre actividades vinculadas con uno de sus principales atractivos: el río Paraná. La directora de Turismo, Cultura y Deportes de la ciudad, María Luz de Bernardo, brindó detalles sobre la realización de una jornada de Pesca Adaptada, anticipó la 33ª edición de la Fiesta del Dorado y repasó la nueva etapa de las Termas de La Paz bajo administración municipal.
Una de las propuestas inmediatas será la jornada de Pesca Adaptada, que tendrá como escenario el parador Garibaldi de Río. La iniciativa trasciende lo deportivo y apunta fundamentalmente a generar conciencia y visibilizar los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida.
“Esto tiene que ver, más allá de todo, con la concientización y la visibilidad de las discapacidades. Tenemos el mismo derecho, tanto una persona sin dificultades en su motricidad o sus sentidos como una persona con discapacidad, ya sea motriz, visual, auditiva o de cualquier otro tipo”, explicó De Bernardo.
La Paz recibirá el tercer encuentro de Pesca Adaptada
La funcionaria señaló que Pesca Adaptada es una ONG que desarrolla este tipo de encuentros en distintos puntos del país. La primera experiencia se concretó en Santa Fe, la segunda en Paso de la Patria, Corrientes, y ahora La Paz será escenario de la tercera jornada y la primera realizada en Entre Ríos.
La actividad demandará una adaptación especial del sector costero. Se colocarán pisos fenólicos y se dispondrán entre 12 y 13 estaciones de pesca, con profesores de Educación Física, docentes y capacitadores. Además, habrá una embarcación adaptada y otras lanchas que permitirán realizar paseos por el Paraná.
“Vamos a salir a hacer paseos con los chicos para que conozcan el río y tengan la posibilidad de navegar”, explicó De Bernardo. Participarán centros de día, instituciones de localidades vecinas, personas adultas con discapacidad y jóvenes que forman parte de espacios de capacitación y salida laboral.
Una propuesta sostenida entre el Estado, una ONG y privados
La jornada también contará con el acompañamiento de empresas que colaboraron para hacer posible la iniciativa. Entre ellas, la funcionaria mencionó a Onda Argentina y Delfín Náutica, que aportaron una embarcación destinada a la causa.
“Esa responsabilidad empresarial hace que se puedan desarrollar estos eventos porque lo hacemos entre un montón de gente. El Estado pone una pata, esta ONG pone la otra y los privados ponen otra”, destacó.
De Bernardo valoró especialmente la expectativa generada entre los participantes luego de las charlas previas realizadas para explicarles cómo se desarrollará la experiencia. La pesca, remarcó, funcionará como herramienta para promover inclusión, accesibilidad y contacto con el río.
La Fiesta del Dorado prepara su 33ª edición
La agenda turística continuará con uno de los eventos tradicionales de La Paz: el torneo de pesca del Dorado, que alcanzará su edición número 33 y se desarrollará durante dos jornadas, el 25 y 26 de septiembre.
Según explicó De Bernardo, una de las competencias será con señuelos artificiales y ya reúne alrededor de 40 embarcaciones. La jornada con carnada es históricamente la de mayor convocatoria y suele alcanzar o superar el centenar de embarcaciones.
“La Paz tiene mucha trayectoria en cuanto a todo lo que es pesca deportiva y estos torneos”, destacó la funcionaria. Las inscripciones continúan abiertas y se realizan de manera online mediante el sitio turístico oficial de la ciudad, donde también se ofrece información sobre alojamiento, gastronomía y actividades.
La pasión de María Luz de Bernardo por la pesca
Más allá de sus responsabilidades actuales en la función pública, De Bernardo reconoció que mantiene una relación personal con la pesca deportiva y que durante años participó activamente de los torneos.
“Hasta hace tres años, cuando no estaba en la función pública, participaba en todos los eventos. Me encanta la pesca, me encantan los torneos, me gusta muchísimo esto y lo hago desde muy chica”, contó.
Además, destacó el crecimiento de la participación femenina en la disciplina. “Hay pocas mujeres pescadoras, aunque ahora se ven más. Hace muchos años que hago pesca deportiva y estoy con esta actividad que me apasiona muchísimo, pero no va a faltar la oportunidad de que pueda participar”, afirmó.
Las Termas de La Paz volvieron a manos municipales
Otro de los ejes de la política turística local es el complejo Termas de La Paz. Desde enero, el municipio tomó posesión del establecimiento luego de que la empresa privada que tenía la concesión quebrara y se diera por terminado el contrato.
“A partir de enero de este año tomamos posesión de Termas de La Paz, de este complejo que estaba en manos privadas, en una empresa que quebró y se le dio de baja la concesión. Gracias a Dios, quedaron todas las herramientas y la estructura armada para que podamos seguir trabajando”, explicó De Bernardo.
La funcionaria destacó que actualmente los recursos generados por el establecimiento son reinvertidos en el propio predio. “Peso que ingresa, peso que se reinvierte en ese complejo que queremos tanto los paceños y que nos cambió la vida turísticamente”, señaló.
Proyectan habilitar un hotel dentro del complejo termal
De Bernardo recordó que las termas modificaron significativamente la oferta turística de la ciudad. “Cambió de forma exponencial la cantidad de camas en nuestra ciudad y fue el producto turístico que marcó la diferencia”, sostuvo.
Actualmente, el predio termal no cuenta con alojamiento propio, aunque anticipó que se proyecta poner en funcionamiento un hotel dentro del complejo. También existen diferentes convenios y beneficios para residentes, jubilados, contingentes y visitantes de localidades que integran la microrregión Río Nativo.
La funcionaria destacó que el objetivo es continuar mejorando la infraestructura, que ya experimentó transformaciones en sus piletas y cerramientos. La recuperación municipal representa una nueva etapa para uno de los principales productos turísticos de La Paz.
Río Nativo y el trabajo conjunto de 27 localidades
Sobre el final de la entrevista, De Bernardo se refirió a Río Nativo, espacio que reúne a 27 localidades y en el que conviven representantes de diferentes fuerzas políticas.
“Lo bueno de Río Nativo es que estas 27 localidades tienen partidos políticos distintos. La gente por ahí no entiende y dice: ‘¿Cómo se llevan tan de acuerdo?’. Porque trabajamos para eso. Nosotros estamos por otra causa, por lo que amamos”, expresó.
Para la funcionaria, el turismo permite superar diferencias partidarias cuando existe un objetivo común. “Siempre digo que al turismo lo llevás de dos maneras: porque lo sentís con el bolsillo o porque lo amás y lo querés. Es una pasión que tenemos”, concluyó.