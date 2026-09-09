Entre Ríos firmó un convenio por El Niño y crearán un sistema regional de alerta

Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe coordinarán respuestas ante eventos meteorológicos extremos mediante un convenio de reciprocidad, cooperación y colaboración firmado durante un encuentro desarrollado en la capital cordobesa. El acuerdo se enfocó especialmente en posibles contingencias asociadas con el fenómeno de El Niño.

El entendimiento estableció un marco "permanente" para articular acciones de prevención, preparación, alerta, respuesta, asistencia y recuperación. Las autoridades provinciales buscaron agilizar la coordinación ante situaciones que puedan afectar simultáneamente a distintos puntos de la Región Centro.

Durante la reunión, la delegación entrerriana expuso los protocolos elaborados para intervenir ante posibles emergencias y repasó los alcances de la emergencia hídrica declarada por la Legislatura provincial.

Crearán un sistema regional de información y alerta

Uno de los principales puntos del convenio fue la creación de un Sistema Regional de Información, Alerta y Coordinación. La herramienta permitirá compartir datos meteorológicos, hidrológicos, territoriales y relacionados con la infraestructura disponible en cada jurisdicción.

El intercambio permanente de información tendrá como finalidad mejorar la anticipación y la toma de decisiones. También permitirá identificar los recursos disponibles y determinar qué provincia se encuentra en mejores condiciones de brindar apoyo ante una contingencia.

El acuerdo contempló mecanismos de asistencia recíproca para los casos en que una emergencia supere la capacidad de respuesta de una provincia. La cooperación podrá incluir personal, vehículos, maquinaria, equipamiento, insumos, sistemas de comunicación y asistencia técnica, de acuerdo con la disponibilidad de cada gobierno.

Los preparativos realizados en Entre Ríos

El secretario de la Región Centro por Entre Ríos, Atilio Benedetti, afirmó que las provincias decidieron coordinar acciones preventivas ante la eventual llegada de El Niño, cuya intensidad todavía deberá ser determinada por los organismos meteorológicos.

“No vamos detrás de los acontecimientos, sino que nos adelantamos a ellos para mitigar los efectos de El Niño”, sostuvo Benedetti. Además, destacó “la voluntad de los tres gobernadores —Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora— de encarar este tema desde la prevención”.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, indicó que el Gobierno provincial conformó un comité de crisis y elaboró pautas de actuación para atender distintas situaciones.

“Hemos conformado un comité de crisis y, junto con otras áreas del Gobierno, tenemos listo un protocolo de atención ante posibles emergencias”, señaló la funcionaria.

Capacitaciones y posibles centros de evacuación

El titular de Defensa Civil de Entre Ríos, Víctor Alfonso Chanenko, explicó que se desarrollaron capacitaciones con los diferentes organismos que podrían intervenir frente a un evento meteorológico de magnitud.

“Estamos trabajando para que todos los actores estén preparados al momento de tener que intervenir”, expresó. El funcionario también informó que se evaluaron espacios alternativos para alojar a personas evacuadas.

La planificación apuntó a evitar, siempre que resulte posible, la utilización de establecimientos escolares como centros de evacuación. De esa manera, las escuelas podrían mantener sus actividades mientras otros edificios fueran destinados a la atención de las familias afectadas.

Relevamiento en municipios y juntas de gobierno

El secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales, repasó el trabajo realizado con municipios y juntas de gobierno para relevar los recursos, edificios, vehículos e infraestructura disponibles en cada localidad entrerriana.

El objetivo del relevamiento consistió en conocer anticipadamente las capacidades operativas de cada territorio y detectar las necesidades que podrían presentarse durante una emergencia. Vales también mencionó la declaración de la emergencia hídrica aprobada por la Legislatura provincial.

De la actividad también participó el secretario de Trabajo de Entre Ríos, Mariano Camoirano, como integrante de la delegación provincial. El convenio firmado ahora deberá traducirse en protocolos operativos para compartir información y movilizar recursos entre las tres jurisdicciones cuando una situación lo requiera.