Billeteras virtuales y plazos fijos: cuáles pagan más en septiembre y qué tasas ofrecen

Las billeteras virtuales y plazos fijos actualizaron sus rendimientos en septiembre, con tasas que llegan al 25,76% en algunas alternativas. Qué ofrecen Mercado Pago, Ualá, Naranja X y los bancos y qué diferencias existen al momento de invertir.
Las billeteras virtuales y plazos fijos volvieron a modificar sus rendimientos durante septiembre, en un escenario marcado por diferencias entre bancos, cuentas remuneradas y Fondos Comunes de Inversión (FCI). Las tasas relevadas se ubicaron entre el 16% y más del 25% anual, según el producto elegido.
Para quienes priorizan disponer del dinero en cualquier momento, las billeteras virtuales mantuvieron tasas cercanas al 20% nominal anual (TNA). En cambio, algunos fondos asociados a estas plataformas ofrecieron rendimientos superiores, aunque con características diferentes y tasas que pueden variar.
Los plazos fijos también mostraron diferencias considerables. Mientras los principales bancos ofrecieron mayormente tasas de entre 16% y 20%, entidades medianas y compañías financieras llegaron hasta el 24% TNA.
Cuánto pagan las billeteras virtuales
Entre los rendimientos base relevados, Lemon Cash encabezó el listado con una TNA del 20,50%, seguida por Cocos Pay, con 20,44%. Ualá ofreció 20,08% mediante un FCI y 19% a través de Uilo.
Personal Pay presentó un rendimiento del 19,35%, mientras que Naranja X llegó al 19% con un límite de saldo remunerado de $30 millones. Claro Pay ofreció 18,98% y Mercado Pago registró una tasa del 18,62%.
En algunos casos existieron opciones con rendimientos mayores. Cocos Pay contó con una alternativa Clase A de hasta 22,47%, mientras que Mercado Pago llegó al 25,76% bajo esa modalidad. AstroPay/LB Finanzas, por su parte, presentó una TNA del 16,61%.
Qué diferencia hay entre una cuenta remunerada y un FCI
Al comparar las tasas resulta importante observar cómo funciona cada producto. Una cuenta remunerada genera intereses sobre el saldo depositado y, generalmente, permite mantener el dinero disponible para pagos y transferencias, de acuerdo con las condiciones de cada aplicación.
Los Fondos Comunes de Inversión funcionan de manera diferente. El dinero es colocado en una cartera de activos administrada profesionalmente y el rendimiento informado no necesariamente constituye una tasa fija garantizada, ya que puede variar según el comportamiento de las inversiones que integran el fondo.
Por ese motivo, el porcentaje publicado no debería ser el único factor considerado. También intervienen la liquidez, los plazos de rescate, los límites sobre el saldo remunerado y las condiciones particulares establecidas por cada plataforma.
Cuánto pagan los principales bancos
Entre las entidades tradicionales, Banco Nación ofreció 20% TNA para depósitos a 30 días. Banco Provincia presentó 19,50%, aunque la tasa alcanzó el 21% para no clientes, según el relevamiento.
Banco Macro y BBVA se ubicaron en 19,50%, mientras que Galicia y Credicoop ofrecieron 18,50%. Más abajo aparecieron ICBC, con 18,10%; Banco Ciudad, con 18%; Santander, con 17%; y Banco Patagonia, con 16%.
La principal diferencia frente a las billeteras radica en la disponibilidad del capital. En un plazo fijo tradicional, el dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento pactado, mientras que las cuentas remuneradas permiten conservar una mayor disponibilidad de los fondos.
Los bancos que ofrecen hasta 24%
Las tasas más altas entre los plazos fijos relevados aparecieron en entidades medianas y compañías financieras. Reba encabezó este segmento con una TNA del 24%, superando los rendimientos ofrecidos por los principales bancos.
Crédito Regional y Banco CMF ofrecieron 23,50%, mientras que Banco Voii, Banco Bica, Banco del Sol y Banco Mariva se ubicaron en el 23% anual. De esta manera, la diferencia respecto de algunas entidades tradicionales alcanzó varios puntos porcentuales.
El escenario de septiembre dejó así distintas alternativas para hacer rendir los pesos. La elección dependerá no solamente de la tasa, sino también del tiempo durante el cual pueda mantenerse inmovilizado el capital y de la necesidad de contar con disponibilidad inmediata.
Qué tener en cuenta antes de elegir
Las billeteras virtuales y cuentas remuneradas resultan alternativas orientadas principalmente a quienes buscan liquidez, mientras que los plazos fijos establecen un período determinado durante el cual el capital no puede retirarse.
Los FCI, en tanto, pueden combinar disponibilidad relativamente rápida con rendimientos variables. Por ese motivo, una tasa informada por un fondo no debe interpretarse necesariamente de la misma manera que la TNA establecida para un plazo fijo.
Antes de elegir dónde colocar los pesos, resulta clave comparar la tasa, los límites remunerados, los plazos de disponibilidad y las condiciones de cada producto. Las diferencias observadas durante septiembre muestran que una mayor rentabilidad puede estar acompañada por características distintas en materia de liquidez y modalidad de inversión.