Banco Nación renovará su programa hipotecario en 2027, según anunció Rodrigo García, subgerente general principal de Negocios de la entidad. La decisión buscará sostener el financiamiento destinado a la compra de viviendas y acompañar a miles de familias en el acceso a la casa propia.

“Vamos a renovar nuestro programa hipotecario en 2027 para continuar acompañando a miles de familias en el acceso a la casa propia”, confirmó García durante su participación en el II Congreso de Crédito Hipotecario, publicó MDZ.

El encuentro reunió a representantes del sector público y privado, entidades financieras, desarrolladores inmobiliarios y especialistas. Durante las exposiciones, se analizaron los desafíos y las oportunidades para ampliar el acceso al financiamiento habitacional y fortalecer el mercado hipotecario argentino.

Más de 35.000 créditos otorgados

Durante su intervención, García repasó los resultados alcanzados por el programa +Hogares con BNA, lanzado con la meta de otorgar 40.000 préstamos entre 2024 y 2026.

“En el lanzamiento del programa +Hogares con BNA nos propusimos un objetivo muy claro: otorgar 40.000 créditos hipotecarios entre 2024 y 2026. Hoy ya llevamos más de 35.000 hipotecas otorgadas, por lo que estamos muy cerca de cumplir esa meta”, destacó el directivo.

De acuerdo con los números informados, el banco alcanzó más del 87% del objetivo previsto y quedó a menos de 5.000 operaciones de completar la meta. Ante ese nivel de colocaciones, la institución resolvió darle continuidad a la propuesta durante 2027.

El liderazgo del Banco Nación

García señaló que la demanda de préstamos para viviendas se mantuvo elevada desde la puesta en marcha del programa. Además, resaltó la participación que llegó a tener el Banco Nación dentro del sistema financiero.

“Observamos una demanda muy fuerte desde el inicio del programa; durante 2025 llegamos a concentrar hasta el 95% de las hipotecas que se otorgaban en el sistema financiero, una muestra del rol protagónico que asumió el Banco Nación en la recuperación del crédito hipotecario”, afirmó.

El funcionario precisó que la entidad continuó al frente del mercado, aunque su participación disminuyó a medida que otras instituciones financieras incorporaron líneas destinadas a la adquisición de viviendas.

“Hoy seguimos liderando el mercado, con alrededor del 65% de las nuevas hipotecas y más del 50% del stock total de créditos hipotecarios. Es un orgullo para la entidad, aunque también celebramos que más bancos se hayan sumado a este proceso porque fortalece al sistema y amplía las posibilidades para las familias”, subrayó.

Continuidad del financiamiento habitacional

La renovación anunciada permitirá extender durante 2027 la política crediticia del Banco Nación. Sin embargo, todavía no se informaron las condiciones que tendrá la nueva etapa, como tasas, plazos, montos máximos y modalidades de actualización.

La definición se conoció en un contexto marcado por la persistente demanda de viviendas y la necesidad de ampliar las alternativas de financiamiento a largo plazo. El banco ratificó que mantendrá una participación activa en ese segmento durante el próximo año.