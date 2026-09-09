Cómo informar sobre suicidios en los medios: brindaron herramientas para un abordaje responsable

La comunicación responsable sobre el suicidio en los medios fue el eje de una jornada organizada por el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos (CoPER), destinada a brindar herramientas a periodistas y comunicadores para abordar una problemática que genera creciente preocupación.

La actividad se desarrolló en el marco de la semana de prevención del suicidio impulsada por la entidad. Octavio Filipuzzi, presidente del CoPER, explicó a Elonce que la propuesta surgió a partir de inquietudes planteadas por los propios trabajadores de medios acerca de cómo informar ante estos casos.

(Elonce)

"Periodistas y comunicadores nos manifestaban la dificultad de cómo tratar estas noticias", señaló Filipuzzi. Durante la jornada participó por videoconferencia la periodista y comunicadora española María de Quesada, quien abordó recomendaciones y prácticas para una cobertura responsable.

Hablar, pero evitar detalles innecesarios

Filipuzzi sostuvo que existe un cambio de paradigma respecto de la manera de abordar la problemática. "Se reconoce que hay que hablar, pero tiene que ser una comunicación responsable", explicó y remarcó, entre las principales recomendaciones, la necesidad de no brindar detalles innecesarios sobre las circunstancias del hecho.

El profesional destacó que el desafío no involucra exclusivamente a los medios de comunicación. "Es una temática que nos supera y nos interpela a toda la sociedad: psicólogos, psiquiatras, comunicadores, trabajadores sociales, enfermeros y a la ciudadanía en particular", manifestó.

En ese sentido, reconoció que también existe necesidad de capacitación entre los profesionales de la salud mental. El Colegio trabaja en un programa específico de formación y mantiene encuentros con familiares para identificar necesidades y mejorar las herramientas disponibles.

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Preocupación y acciones de prevención

Filipuzzi aseguró que la problemática constituye una prioridad para la actual gestión de la institución. "Estamos sumamente preocupados y por eso hemos tomado como prioridad la problemática del suicidio", afirmó.

Como parte de las acciones de prevención, el Colegio realizará además una caminata el 12 de septiembre. El referente consideró que, si bien las políticas de salud mental corresponden principalmente a los organismos estatales, la prevención requiere un compromiso colectivo.

"Tenemos que prepararnos y contribuir desde el mensaje comunicacional, desde la escucha y desde la comprensión", concluyó.