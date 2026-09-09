Cotapa abrirá su quinto local en Paraná tras quedar en manos de sus trabajadores

Cotapa abrirá su quinto local en Paraná este jueves 10 de septiembre, a las 11 horas, en el Mercado Municipal, ubicado en Perú 38. La inauguración marcará un nuevo paso en la expansión comercial de la histórica láctea, en el marco de la etapa que atraviesa bajo la gestión de sus propios trabajadores.

La apertura se producirá poco después de que la Cooperativa de Trabajo Cotapa Ltda. avanzara con la adquisición de los bienes de la ex Cotapa S.A. Tras la autorización judicial para la compra, los trabajadores realizaron un primer pago de $400 millones y los activos pasaron a integrar el patrimonio de la cooperativa. El acuerdo contempla el pago del saldo en 48 cuotas mensuales.

Según pudo saber Elonce, el nuevo local será inaugurado, además, en una jornada de especial significado para la actividad: el Día del Trabajador Lácteo. "Para nosotros es una enorme alegría poder dar este nuevo paso, y hacerlo además en el Día del Trabajador Lácteo tiene un significado muy especial", expresó Carlos Strada, presidente de la Cooperativa.

Cinco puntos de venta de Cotapa en Paraná

"Después de todo el camino recorrido, poder seguir proyectando el futuro de Cotapa nos llena de orgullo", agregó Strada. La apertura en el Mercado Municipal se incorpora a una estrategia de crecimiento que la cooperativa viene desarrollando mediante inversiones, nuevos productos y la ampliación de sus canales comerciales.

Con la inauguración, Cotapa alcanzará cinco puntos de venta en Paraná. Actualmente cuenta con locales en Almafuerte 1251; Villaguay 711, dentro del Mercado Sud; Juan M. Gutiérrez 1993, en barrio San Agustín; y un puesto en la Feria de Salta y Nogoyá. Ahora sumará el espacio de Perú 38.

La cooperativa también ofrece beneficios para distintos sectores de la comunidad. Los lunes aplica un 10% de descuento para estudiantes que utilizan Unipase y los miércoles el mismo beneficio para jubilados. Desde este sábado 12 de septiembre incorporará, además, un 10% de descuento para docentes de todos los niveles.

Una cooperativa que sostiene a más de 80 familias

La ampliación de la red comercial busca incrementar la llegada directa de los productos de Cotapa a distintos sectores de Paraná y, al mismo tiempo, fortalecer la generación y sostenimiento de puestos laborales vinculados a la actividad.

En la actualidad, la empresa representa el sustento de más de 80 familias, entre asociados de Cotapa y trabajadores relacionados mediante otras cooperativas. A esa estructura se agrega una cadena integrada por distribuidores, transportistas, proveedores y otros actores vinculados con la producción y comercialización.

La nueva apertura se inscribe así en un proceso de recuperación de una empresa que atravesó años de dificultades económicas y finalmente la quiebra de la sociedad anónima. Los trabajadores se organizaron bajo el modelo cooperativo para mantener la producción y evitar el cierre de la planta. Tras la decisión judicial que permitió avanzar con la compra de los activos, Cotapa profundiza ahora una etapa orientada a consolidar su producción, ampliar las ventas y sostener las fuentes de trabajo.