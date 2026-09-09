Entregaron nuevas ambulancias y motos para reforzar la atención sanitaria en Concordia

REDACCIÓN ELONCE
El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, encabezó junto al intendente de Concordia, Francisco Azcué, la incorporación de vehículos para el Hospital Masvernat, el 107 y el 105. Las motos sanitarias permitirán llegar rápidamente a lugares de difícil acceso o con tránsito congestionado.
La entrega de ambulancias y motos en Concordia permitió reforzar este miércoles la capacidad de respuesta del sistema sanitario de la ciudad. El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Ulises Blanzaco, encabezó la actividad junto al intendente Francisco Azcué y autoridades del Hospital Delicia Concepción Masvernat.
En diálogo con Elonce, Blanzaco explicó que la incorporación forma parte de un plan de renovación de la flota sanitaria provincial. Según indicó, cuando asumió la gestión aproximadamente la mitad de las unidades tenía más de diez años, a lo que se sumaba el elevado kilometraje acumulado por las ambulancias de los hospitales de mayor movimiento.
"Estamos tratando de ir retirando esas unidades e incorporando unidades nuevas", afirmó. En Concordia, el Hospital Masvernat recibió una Citroën Jumpy de mediana complejidad equipada con cardiodesfibrilador, oxígeno y los elementos necesarios para la atención y traslado de pacientes.
Motos sanitarias para mejorar los tiempos de respuesta
El servicio de emergencias 107 incorporó otra unidad y dos motos sanitarias, mientras que un vehículo de menor porte será utilizado en articulación con el 105 municipal. "Acá está muy bien articulada la respuesta entre el 107 y el 105", destacó Blanzaco.
Las motos constituyen una experiencia novedosa para el sistema sanitario provincial. Están equipadas con tubo de oxígeno, cardiodesfibrilador y elementos para atención inmediata, además de contar con personal capacitado. Permitirán responder ante emergencias en sectores de difícil ingreso o cuando la congestión vehicular dificulte el desplazamiento de una ambulancia.
"Es la primera vez que se utilizan e implementan las motos", explicó el ministro. Paraná recibió recientemente otras dos unidades similares. Blanzaco adelantó que, si la experiencia resulta positiva, podría ampliarse la capacidad operativa mediante este tipo de vehículos.
Un plan de renovación de ambulancias en Entre Ríos
Los recursos fueron gestionados mediante la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), presidida por Alejandro Daneri. Blanzaco indicó que, entre las incorporaciones realizadas el año pasado y las actuales, se alcanzaron 45 vehículos y cinco motos para el sistema sanitario entrerriano.
En tanto, Azcué valoró la coordinación entre Provincia y Municipio. "La salud pública es una sola", sostuvo y remarcó que, independientemente de que los vehículos sean destinados al Masvernat, al 107 o al 105, "son los concordienses quienes van a poder utilizar o verse beneficiados con esta incorporación".
El intendente señaló además que existe un trabajo "permanente y cotidiano" con el Gobierno provincial y destacó la coordinación entre la Secretaría de Salud municipal y el Ministerio de Salud entrerriano.
La atención de afiliados de PAMI en Concordia
Durante la actividad, las autoridades también fueron consultadas por la situación derivada de la atención de afiliados de PAMI. Azcué reconoció que existe un "déficit estructural" de prestaciones, especialmente en el sector privado, y señaló que se trabaja para organizar urgencias, internaciones y cirugías programadas.
El director del Hospital Masvernat, Guillermo Diego Bossa, confirmó que el establecimiento ya registra mayor demanda. "Esto ha tensado el sistema, pero está en capacidad de resolver la urgencia", aseguró. Explicó que el Hospital Felipe Heras podrá colaborar con pacientes de baja complejidad, mientras el Masvernat concentrará los casos de mediana y alta complejidad.
Bossa advirtió que los tiempos de atención podrían extenderse ante el aumento de la demanda, pero transmitió tranquilidad. "El paciente complejo que necesite internación y resolución, el hospital está en capacidad de resolver", afirmó. Además, autoridades sanitarias y representantes de PAMI tenían prevista una reunión para coordinar prestaciones programadas y eventuales derivaciones.