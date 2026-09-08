Malvinas: Argentina inició sanciones contra otros 15 sujetos por actividades hidrocarburíferas ilegítimas

Argentina inició sanciones por actividades hidrocarburíferas ilegítimas contra otros 15 sujetos que habrían incumplido las prohibiciones establecidas por la Ley Nº 26.659, en el marco de operaciones desarrolladas sin autorización nacional en la plataforma continental. La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente de la República Argentina.

Los nuevos procedimientos sancionatorios alcanzaron tanto a personas humanas como jurídicas y se sumaron a los que ya habían sido iniciados contra otros 45 sujetos. De esta manera, el Gobierno profundizó las acciones administrativas contra quienes consideró involucrados en la exploración o explotación de hidrocarburos de manera ilegítima.

Según el comunicado oficial, la medida fue resultado del trabajo destinado a identificar a los distintos actores vinculados con esas operaciones. “Este avance es un nuevo paso en la misma dirección. La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, afirmó la Oficina del Presidente.

El Gobierno ratificó el reclamo de soberanía

La administración nacional encuadró las actuaciones dentro del histórico reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. En ese sentido, sostuvo que cada expediente sancionatorio representó una continuidad de la política destinada a impedir el aprovechamiento de recursos naturales sin consentimiento del país.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos”, expresó el Gobierno en el documento difundido. Además, enfatizó que “nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país”.

La Ley Nº 26.659, invocada como fundamento de las actuaciones, estableció condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. El Gobierno consideró que las personas y compañías alcanzadas por los procedimientos habrían intervenido en actividades incompatibles con esas disposiciones.

Ya se habían iniciado procedimientos contra otros 45 sujetos

La incorporación de los nuevos involucrados amplió una serie de actuaciones que ya comprendían a otros 45 sujetos. Con los 15 procedimientos anunciados, el Ejecutivo buscó avanzar sobre diferentes actores relacionados con las actividades hidrocarburíferas que Argentina considera ilegítimas en áreas sujetas a la disputa de soberanía.

De acuerdo con la información oficial, la ampliación no constituyó una medida aislada, sino que fue presentada como parte de un trabajo sostenido para detectar a personas humanas y jurídicas que participaran de la explotación de los recursos naturales sin contar con autorización argentina.

En ese marco, el Gobierno anticipó que continuaría con las tareas de identificación y que avanzaría con los sumarios correspondientes para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones previstas. Las actuaciones administrativas se inscribieron, además, en una estrategia que contempla otras herramientas jurídicas y diplomáticas.

Argentina anticipó que continuará con los sumarios

El Ejecutivo planteó que el objetivo será alcanzar a todos los responsables que sean identificados en relación con esas operaciones. “El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello”, indicó el comunicado firmado por el presidente Javier Milei.

La posición oficial volvió así a vincular la cuestión de los hidrocarburos con el reclamo de soberanía sobre Malvinas. Argentina considera que cualquier exploración o explotación de recursos naturales en las áreas marítimas bajo disputa que no cuente con autorización nacional resulta ilegítima.

Los procedimientos anunciados buscarán ahora establecer la participación y eventual responsabilidad de los 15 nuevos sujetos alcanzados. En paralelo, continuarán los expedientes previamente abiertos contra las otras 45 personas humanas y jurídicas señaladas por el Gobierno.

El eje sobre los recursos naturales

La explotación de hidrocarburos constituye uno de los capítulos vinculados con la disputa por las Islas Malvinas, debido a los recursos existentes en el Atlántico Sur. Frente a las operaciones realizadas sin autorización argentina, el Estado recurrió en diferentes oportunidades a herramientas administrativas y legales para objetar la participación de empresas y particulares.

En esta oportunidad, la Casa Rosada remarcó que la identificación de nuevos actores continuará y que las actuaciones no se limitarán a los involucrados anunciados hasta el momento. La intención expresada oficialmente fue avanzar con los procedimientos correspondientes cada vez que se detecten actividades consideradas contrarias a la legislación argentina.

Con los nuevos expedientes, el Gobierno volvió a colocar el aprovechamiento de los recursos naturales dentro de su política sobre Malvinas y ratificó que mantendrá el reclamo por las islas y sus espacios marítimos. La administración de Milei aseguró que utilizará las vías administrativas, diplomáticas y jurídicas disponibles para sostener la posición argentina frente a las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización nacional.