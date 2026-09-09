Ofrecen créditos de hasta $5 millones para emprendimientos alimenticios

Los créditos para emprendimientos alimenticios otorgarán hasta cinco millones de pesos por proyecto, con tasa de interés del 0% y devolución en 24 meses. La inscripción a Entre Ríos Emprende Joven permanecerá abierta hasta el 16 de septiembre.
Están abiertas las inscripciones para acceder a la línea de créditos Entre Ríos Emprende Joven, destinada a emprendimientos vinculados a la elaboración y producción de alimentos y bebidas.
Según informaron fuentes provinciales, se otorgarán hasta cinco millones de pesos por proyecto, con una tasa de interés del 0% y un plazo de devolución de 24 meses.
La línea contempla actividades de transformación, elaboración, procesamiento, conservación, fraccionamiento, envasado y agregado de valor, tanto para consumo humano como para alimentación animal.
Las inscripciones están abiertas hasta 16 de septiembre próximo inclusive. Para conocer los requisitos e inscribirse, ingresar en el siguiente link: http://www.entrerios.gov.ar/desarrolloemprendedor/ingresar/