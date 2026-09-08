Expectativa por los créditos hipotecarios: “Entre Ríos tendrá la tasa más baja del país”

Los créditos hipotecarios y su impacto en el mercado inmobiliario generan expectativas entre los corredores de Entre Ríos, luego de los anuncios realizados tanto a nivel nacional como provincial. Germán Solari, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos, consideró que el regreso de líneas con tasas más accesibles podría comenzar a movilizar un sector que atraviesa un período de baja demanda.

"Es una excelente noticia. Si bien falta mucho todavía, estos créditos hipotecarios por debajo de un dígito se hablaban más o menos hace siete años", señaló Solari en diálogo con Elonce. Según explicó, durante los últimos años existieron alternativas de financiamiento, pero las tasas de dos dígitos dificultaron considerablemente el acceso a la vivienda.

El impacto de los créditos hipotecarios en el mercado inmobiliario

Sin embargo, el dirigente aclaró que las nuevas líneas tampoco estarán disponibles para toda la población. Al referirse a los créditos nacionales, mencionó como referencia la necesidad de contar con ingresos familiares cercanos a los $3,5 millones para determinados montos, con cuotas que podrían ubicarse alrededor de los $900.000.

Los créditos hipotecarios en Entre Ríos

En el plano provincial, Solari destacó las líneas anunciadas para empleados de la administración pública de Entre Ríos. "La tasa hoy por hoy va a ser la más baja del país. Se está hablando de un 6% anual más UVA", sostuvo al analizar las condiciones previstas para estos préstamos.

Para el titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios, la aparición del crédito puede resultar determinante para recuperar operaciones. "Esto reactiva mucho el mercado, que está muy golpeado desde hace muchos años. Hoy por hoy es mucha la oferta y poca la demanda para la adquisición de propiedades", describió.

Solari resumió la importancia del financiamiento con una definición: "Un país sin crédito no funciona y con inflación tampoco". En ese sentido, consideró que la desaceleración inflacionaria puede generar condiciones para recuperar progresivamente el crédito hipotecario, aunque remarcó que "falta mucho por pulir" respecto de la implementación.

Alquileres con menor demanda y dificultades para pagar

La situación también presenta dificultades en el mercado de alquileres. Solari indicó que existen casos de propiedades que permanecen disponibles durante varios meses antes de conseguir un nuevo inquilino, una situación diferente a la registrada en otros períodos, cuando las unidades que ingresaban al mercado se ocupaban rápidamente.

Además, advirtió sobre problemas para afrontar el canon mensual. "Sobre todo la gente joven nos habla de que se le hace difícil poder afrontar el alquiler, con los sueldos que no se incrementan", explicó. Incluso aseguró que algunos inquilinos optaron por regresar a las viviendas de sus padres ante las dificultades económicas.

En compraventa, el panorama es similar: existe una importante cantidad de inmuebles ofrecidos, pero pocas operaciones concretadas. Solari consideró que los anuncios nacionales y provinciales "van a paliar un poco el tema inmobiliario" y destacó también los créditos destinados a construcción y ampliación, que podrían generar movimiento en otro sector afectado.

Qué puede pasar con el precio de las propiedades

Respecto de los valores, Solari sostuvo que actualmente las propiedades se encuentran en niveles bajos si se los compara con momentos de mayor actividad. “Hay propiedades que en su momento han bajado hasta un 50% el valor”, aseguró.

A partir de ese escenario, consideró que puede ser un momento favorable para quienes tengan capacidad de compra. “Yo creo que el mejor momento para poder adquirir es ahora, porque una vez que el mercado inmobiliario empiece a reactivarse, las propiedades van a tender a tener un incremento”, afirmó.

El sector permanece ahora expectante ante la implementación efectiva de las nuevas líneas. “Es una buena noticia, vamos a ver cómo se implementa”, concluyó Solari.