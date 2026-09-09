Boca, el equipo que más le ganó a brasileños en Conmebol.

Boca se convirtió en el equipo que más le ganó a brasileños por torneos Conmebol luego de imponerse por 1-0 ante San Pablo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto argentino consiguió así un nuevo récord internacional frente a clubes de Brasil.

El único gol del encuentro lo convirtió Miguel Merentiel, quien permitió que el Xeneize sacara una mínima diferencia en la serie. El resultado adquirió además un valor estadístico especial porque prolongó el extenso historial de triunfos de Boca frente a representantes del fútbol brasileño.

La victoria también puso fin a una prolongada racha sin imponerse ante equipos de ese país. Su anterior festejo había sido contra Cruzeiro, también por la Copa Sudamericana. De esta manera, el equipo volvió a celebrar frente a un adversario brasileño antes de afrontar una revancha decisiva.

La revancha ante San Pablo en el Morumbí

La serie de cuartos de final se definirá el próximo martes, desde las 21.30, en el estadio Morumbí. Boca llegará con la ventaja conseguida como local, aunque deberá defenderla ante un San Pablo que buscará revertir el resultado con el respaldo de su público.

El encuentro representará, además, una oportunidad para que el Xeneize termine con otra racha adversa. Boca también ostenta una de las mejores marcas de equipos argentinos jugando en Brasil, donde acumuló diez victorias por competencias organizadas por la Conmebol.

Ese registro es compartido con River, que alcanzó la misma cifra durante la presente temporada. Sin embargo, Boca no volvió a conseguir un triunfo en territorio brasileño desde diciembre de 2020, cuando derrotó 1-0 a Internacional por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Un historial marcado por la Copa Libertadores

Buena parte de los éxitos de Boca frente a conjuntos brasileños se produjo en la Copa Libertadores, competencia en la que construyó varios de los capítulos más importantes de su historia internacional. Allí consiguió 25 de las victorias contabilizadas frente a clubes de Brasil.

Entre sus antecedentes aparecen triunfos contra Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Fluminense, Vasco da Gama, Athletico Paranaense, Internacional y Gremio. Algunos de esos resultados se produjeron durante campañas que terminaron con títulos continentales.

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en la Libertadores 2003. En aquella edición, Boca derrotó 2-0 a Santos en la primera final y posteriormente volvió a imponerse por 3-1 en Brasil para consagrarse campeón. En 2007, también superó a Gremio en los dos encuentros de la definición del certamen.

Las victorias en otras competencias de Conmebol

La estadística favorable del conjunto de la Ribera no quedó limitada a la Libertadores. Boca también sumó victorias frente a brasileños en la Copa Sudamericana, la Supercopa, la Copa Mercosur, la Copa de Oro, la Recopa Sudamericana y la Copa Máster, publicó TyCSports.

San Pablo, precisamente, apareció varias veces entre sus víctimas. Boca lo derrotó por la Copa de Oro de 1993, la Supercopa de 1994, la Recopa Sudamericana de 2006 y la Sudamericana de 2007, además del reciente cruce correspondiente a los cuartos de final.

También hubo triunfos destacados frente a Flamengo por la Copa Mercosur, Internacional por la Sudamericana y Cruzeiro por distintas competencias. Esa variedad de torneos permitió que el Xeneize construyera su registro durante varias generaciones y diferentes etapas deportivas.

Boca buscará ampliar el récord en Brasil

El próximo compromiso en el Morumbí tendrá, de todos modos, un objetivo mucho más importante que las estadísticas. Boca deberá sostener el 1-0 conseguido en la ida para avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana y mantenerse en carrera por el título.

La visita a San Pablo también le brindará la posibilidad de volver a ganar en Brasil después de casi seis años. Su último éxito allí había ocurrido el 2 de diciembre de 2020 frente a Internacional, cuando se impuso por 1-0 en Porto Alegre.

Con una mínima ventaja y respaldado por su historial ante rivales brasileños, el Xeneize afrontará ahora un nuevo desafío continental. La clasificación será el principal objetivo, mientras que una victoria en el Morumbí permitiría ampliar dos de las estadísticas internacionales más destacadas de Boca.