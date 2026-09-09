Una marca de ropa argentina entró en concurso con deudas por más de $6.300 millones

La empresa que opera la marca Batuk entró en concurso preventivo con deudas por $6.304,2 millones. La Justicia Comercial dispuso el 20 de agosto la apertura del proceso para Barhut S.R.L. y Trown S.R.L., sociedades vinculadas por un agrupamiento económico.

Barhut, dedicada a la producción y comercialización de indumentaria, cuenta con 112 trabajadores en relación de dependencia. Al 31 de julio de 2026, declaró activos por $6.763,5 millones y un pasivo compuesto principalmente por compromisos financieros, comerciales, fiscales y sociales, informó iProfesional.

La compañía ubicó el inicio de su cesación de pagos el 15 de julio de 2026. En su presentación judicial sostuvo que, hasta entonces, había refinanciado sus obligaciones, pero que posteriormente no pudo mantener el cumplimiento regular de los vencimientos.

Deudas bancarias, comerciales y fiscales

La deuda financiera de Barhut alcanzó los $3.487,5 millones. De ese total, $2.578,5 millones correspondieron a préstamos bancarios en pesos y otros $909 millones al equivalente de una obligación por 600.000 dólares.

Entre los principales acreedores aparecieron el Banco Provincia, con $968,7 millones; Banco Galicia, con $677,6 millones; Banco Nación, con $551,8 millones; y Banco Macro, con $380,4 millones.

Además, la empresa informó deudas comerciales por $1.566,9 millones y obligaciones fiscales y sociales por otros $1.237,7 millones. En su patrimonio también declaró mercadería por $3.630,8 millones, distribuida entre depósitos, locales y el canal de comercio electrónico.

Las ventas cayeron un 53% en términos reales

Aunque la facturación nominal pasó de $3.262 millones en 2023 a $8.960 millones en 2024 y $8.795 millones en 2025, la evolución cambió al descontar el efecto de la inflación.

Según la presentación concursal, las ventas reales retrocedieron un 29,5% en 2024 y otro 33,4% durante 2025. La firma calculó que en 2025 vendió, en términos de poder adquisitivo constante, apenas el 47% de lo registrado en 2023.

Barhut atribuyó su situación a la caída del consumo, el aumento de los costos, la competencia de productos importados y el crecimiento de las plataformas internacionales. Se trató del diagnóstico presentado por la propia compañía ante la Justicia.

Cómo continuará el concurso preventivo

El expediente también incluyó a Trown S.R.L., una sociedad que comparte domicilio administrativo, conducción económica y vínculos comerciales con Barhut. Trown no tiene personal propio y su administración es realizada por empleados de la firma de indumentaria.

La Justicia aceptó que ambos concursos tramitaran de manera conjunta. Los acreedores tendrán tiempo hasta el 12 de noviembre de 2026 para verificar sus acreencias ante la sindicatura Gándara y Asociados.

El informe individual será presentado el 1º de febrero de 2027 y el informe general quedó previsto para el 19 de marzo. La audiencia informativa se realizará el 20 de septiembre de 2027, mientras que el período de exclusividad para presentar una propuesta de pago vencerá cuatro días después.