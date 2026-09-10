Mujer fue golpeada por sus hijos y uno quedó detenido

Una mujer debió ser hospitalizada tras ser golpeada durante un violento episodio familiar ocurrido en una vivienda de Villa Centenario, partido bonaerense de Lomas de Zamora. Por el hecho, uno de sus hijos, de 28 años, quedó detenido y a disposición de la Justicia.

El ataque se registró durante la noche del martes en una casa ubicada en inmediaciones de las calles París y Carriego. Efectivos policiales acudieron al domicilio luego de recibir un alerta por el incidente.

Según informaron fuentes policiales, al llegar al lugar los agentes constataron que la mujer presentaba lesiones provocadas por golpes. Ante esa situación, fue asistida y posteriormente trasladada a un centro de salud de la zona, donde permaneció internada.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Lomas de Zamora 7ª. Como resultado de las primeras actuaciones, uno de los hijos de la mujer, de 28 años, fue detenido.

Las averiguaciones iniciales apuntaron a que detrás del episodio existía un conflicto familiar de larga data. De acuerdo con la información incorporada a la investigación, los hijos responsabilizaban a su madre por la muerte de su padre, ocurrida aproximadamente cinco años atrás.

Aquel fallecimiento había sido catalogado en su momento como un suicidio. No obstante, los investigadores procuraban determinar si ese antecedente estuvo vinculado con la agresión y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron el violento episodio.

La causa fue caratulada como “violencia familiar”. Los investigadores buscaban determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y esclarecer cómo comenzó y se desarrolló la agresión.