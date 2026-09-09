Cerró una histórica cadena de farmacias patagónica: 17 locales, 210 despidos y salarios adeudados

La cadena de farmacias Autofarma cerró sus 17 sucursales en la Patagonia y despidió a 210 trabajadores, en medio de una profunda crisis financiera. Según informó BAE Negocios, la empresa tenía 14 locales en Santa Cruz y tres en Tierra del Fuego.

La firma, fundada en 1967 bajo el nombre de Farmacia Pueblo, llegó a operar durante casi seis décadas y se convirtió en un emblema comercial de la región.

Los empleados afectados aseguran que la compañía les adeuda los salarios de junio, julio y agosto, el medio aguinaldo y las indemnizaciones correspondientes.

“El dueño nos dijo que no se hará cargo de todos los años trabajados en la empresa. Algunos tenemos 13 años y otros hasta 25”, afirmó uno de los trabajadores.

Los reclamos están dirigidos a Rubén Llaneza, hijo de los fundadores de la cadena. Los despedidos señalaron que atraviesan una situación crítica: acumulan deudas de alquileres y tarjetas, mientras que algunos aseguraron no tener dinero para comprar alimentos.

Por su parte, los propietarios de Autofarma responsabilizaron a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) por el colapso financiero. Mediante un comunicado, sostuvieron que el atraso en los pagos les impidió reponer medicamentos, cancelar deudas con droguerías y proveedores y afrontar los salarios del personal.