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Deportes Primera fecha del torneo europeo

Liverpool venció al Atlético de Madrid con un gol de Mac Allister en la Champions League

Liverpool venció al Atlético de Madrid por 2-1 en Anfield por la Champions League. Alexis Mac Allister convirtió el gol del triunfo, mientras que Julián Álvarez dio una asistencia. Barcelona y PSG también comenzaron con goleadas.

9 de Septiembre de 2026
Liverpool venció al Atlético con un gol de Mac Allister.
Liverpool venció al Atlético con un gol de Mac Allister. Foto: IG de Liverpool.

Liverpool venció al Atlético de Madrid por 2-1 en Anfield por la Champions League. Alexis Mac Allister convirtió el gol del triunfo, mientras que Julián Álvarez dio una asistencia. Barcelona y PSG también comenzaron con goleadas.

Liverpool venció al Atlético de Madrid por 2-1 en Anfield, en uno de los encuentros destacados de la primera fecha de la Champions League. El argentino Alexis Mac Allister convirtió el tanto que definió el partido para los Reds, mientras que Julián Álvarez fue titular y aportó una asistencia para el conjunto español.

 

ALEXIS PIDE RENOVACIÓN Y METIÓ UN GOLAZO PARA GANAR | Liverpool 2-1 Atlético de Madrid | RESUMEN

 

El duelo tuvo una importante presencia argentina. Además de Mac Allister y Álvarez, Giuliano Simeone y Cristian “Cuti” Romero integraron el equipo titular del Atlético de Madrid. Para la Araña significó, además, su primera aparición desde el comienzo en la temporada.

 

El delantero cordobés tuvo una participación determinante a los 16 minutos. Álvarez encontró el espacio y lanzó un preciso pase en profundidad para Marcos Llorente, quien convirtió el 1-0 del Atlético de Madrid en Inglaterra.

 

Mac Allister dio vuelta la historia en Anfield

 

El conjunto español consiguió inicialmente controlar la ventaja, pero Liverpool reaccionó antes de finalizar la primera etapa. A los 39 minutos, una combinación ofensiva terminó con Dominik Szoboszlai definiendo para establecer el 1-1.

 

Con la igualdad, ambos equipos se fueron al descanso dejando abierta la definición. Liverpool salió decidido a completar la remontada durante los primeros minutos de la segunda parte y rápidamente encontró el gol.

 

 

A los cuatro minutos del complemento apareció Mac Allister. El mediocampista argentino sacó un potente zurdazo que superó a Jan Oblak y terminó contra uno de los palos para establecer el 2-1 definitivo y desatar el festejo en Anfield.

 

Duelo de campeones del mundo

 

El encuentro tuvo como uno de sus principales atractivos el protagonismo de los futbolistas argentinos. Mac Allister volvió a ser determinante para Liverpool, mientras que Álvarez respondió con una asistencia en su primera titularidad de la temporada.

 

La Araña venía de sumar minutos frente a Villarreal y Athletic Club de Bilbao. Luego de las versiones que lo vincularon con una posible transferencia al Barcelona, el delantero continuó enfocado en el Atlético y tuvo una intervención clave en el único tanto de su equipo.

 

Liverpool, por su parte, consiguió comenzar su participación europea con tres puntos importantes como local. El conjunto inglés logró revertir un encuentro que había comenzado adverso y se quedó con uno de los cruces más atractivos de la jornada.

 

Barcelona y PSG comenzaron con goleadas

 

La fecha también estuvo marcada por contundentes victorias de otros candidatos al título. Barcelona tuvo un estreno arrollador y derrotó 5-1 al Feyenoord de Países Bajos como local.

 

SHOW DE GOLAZOS DE RAPHINHA Y LAMINE PARA EL CULÉ EN CHAMPIONS | Barcelona 5-1 Feyenoord | RESUMEN

 

Paris Saint-Germain también comenzó con una amplia victoria. El conjunto francés, defensor del título, goleó 6-1 al Slovan Bratislava de Eslovaquia y arrancó su participación en el certamen mostrando contundencia ofensiva.

 

FERRÁN Y DEMBÉLÉ LLENARON DE GOLES A SU RIVAL EN EL DEBUT | PSG 6-1 Slovan Bratislava | RESUMEN

 

Arsenal, en tanto, consiguió una victoria como visitante al imponerse 1-0 frente al Napoli en Italia. El equipo inglés logró sacar adelante uno de los compromisos más exigentes de la primera fecha.

 

ODEGAARD CLAVÓ UN GOLAZO PARA EL FESTEJO DEL ARSENAL EN ITALIA | Napoli 0-1 Arsenal | RESUMEN

 

Los otros resultados de la Champions League

 

Sporting de Lisboa también tuvo un estreno positivo. El conjunto portugués superó 3-1 al Galatasaray y sumó sus primeros tres puntos en la competencia europea.

 

LUIS SUÁREZ DIO VUELTA EL PARTIDO PARA EL TRIUNFO LOCAL | Sporting CP 3-1 Galatasaray | RESUMEN

 

En Alemania, Stuttgart derrotó por 3-1 al Viking de Noruega, que tuvo su presentación en el torneo. De esta manera, el equipo alemán también comenzó con victoria su recorrido en la fase liga.

 

DEMIROVIC, EL HOMBRE GOL, MARCÓ UN TRIPLETE PARA GANAR EN CASA | Stuttgart 3-1 Viking | RESUMEN

 

La jornada dejó así triunfos de varios de los principales candidatos, pero uno de los focos estuvo puesto en Anfield. Allí, Liverpool consiguió remontar ante Atlético de Madrid gracias al gol de Mac Allister, mientras que Álvarez también dejó su marca con la asistencia que abrió el encuentro.

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