Werner no cambia de auto para la Copa de Oro y postergó el estreno del Mustang 0km

Mariano Werner no cambia de auto para la Copa de Oro: el piloto entrerriano decidió postergar hasta el próximo año el estreno del Ford Mustang 0km. Este miércoles realizó en La Plata su segundo y último ensayo de la temporada.
Mariano Werner no cambia de auto para la Copa de Oro del Turismo Carretera y finalmente afrontará el minitorneo con el mismo Ford Mustang que utilizó durante las 10 fechas de la Etapa Regular. El piloto paranaense, de 37 años, postergó para el próximo año el estreno de la unidad 0km que tiene preparada en su taller.
La posibilidad de comenzar la Copa de Oro con un nuevo Mustang estuvo bajo análisis durante las últimas semanas. Sin embargo, Werner no estaba completamente convencido debido al escaso margen disponible para probar el funcionamiento del flamante vehículo antes de ingresar en la instancia decisiva del campeonato.
“La prueba la voy a hacer seguro. ¿Y el auto nuevo? Yo creo que me inclino por eso…”, había expresado Werner a SoloTC luego de la última competencia disputada en Paraná. En ese momento, el entrerriano había dejado abierta la posibilidad del cambio, aunque reconocía que hubiese preferido contar con el vehículo terminado un mes antes para evaluarlo con mayor tiempo.
Werner seguirá con un auto que ya conoce
Finalmente, los plazos terminaron inclinando la decisión. Werner resolvió postergar hasta 2027 el debut del Ford Mustang 0km y continuar con una unidad cuyo rendimiento conoce después de haber disputado toda la Etapa Regular.
El Mustang que utilizará en la Copa de Oro llegó a sus manos al comienzo de esta temporada mediante un intercambio con Nicanor Santilli Pazos. Werner le cedió al joven piloto el vehículo que había estrenado durante 2024 y pasó a conducir la unidad que Santilli Pazos había utilizado en TC Pista hasta 2025.
Con ese auto, el tricampeón del Turismo Carretera consiguió además un resultado fundamental para sus aspiraciones al título: la victoria obtenida durante la quinta fecha del campeonato, disputada en Termas de Río Hondo. Ese triunfo le permitió cumplir anticipadamente con uno de los requisitos reglamentarios para poder consagrarse campeón.
Última prueba antes de comenzar la Copa de Oro
Una vez tomada la decisión, Werner realizó este miércoles su segundo y último ensayo permitido de la temporada. La actividad se desarrolló en La Plata y tuvo como objetivo evaluar los últimos desarrollos realizados sobre el Mustang antes del comienzo de la definición del campeonato.
La prueba anterior había tenido lugar el 2 de julio. En esta oportunidad, los trabajos en el kilómetro tuvieron a Santilli Pazos al volante y se desarrollaron antes de la veda de ensayos que comenzará a regir con el inicio de la Copa de Oro.
La primera fecha del minitorneo se disputará este fin de semana en San Luis. A partir de allí comenzará la etapa decisiva en la lucha por el campeonato del Turismo Carretera, con Werner nuevamente entre los protagonistas.
Werner comienza cerca del líder
El entrerriano llegará a la Copa de Oro en una posición favorable. Además de contar con la victoria reglamentaria conseguida en Termas de Río Hondo, iniciará el minitorneo a solamente siete unidades del primer puesto.
Jonatan Castellano, con Dodge, comenzará como líder de la definición después de haber ganado la Etapa Regular. Werner buscará recortar rápidamente esa diferencia y posicionarse al frente de la lucha por el campeonato.
De esta manera, el piloto paranaense apostará por la continuidad y no por el estreno de una nueva unidad en el momento más determinante de la temporada. El Mustang 0km deberá esperar hasta el próximo año, mientras Werner concentrará todos sus esfuerzos en buscar una nueva corona del Turismo Carretera con el vehículo que ya le permitió ganar durante 2026.