Lanzaron un sorteo para viajar en la Fragata Libertad: cómo participar y cuándo será la experiencia

La Armada Argentina lanzó un sorteo para viajar en la Fragata Libertad y acompañar desde el mar el regreso del buque escuela. Habrá lugar para 20 ganadores con un acompañante cada uno y la experiencia se realizará el sábado 19 de septiembre.
La Armada Argentina lanzó un sorteo para viajar en la Fragata Libertad que permitirá a 40 personas participar de una experiencia vinculada con el regreso del buque escuela tras completar su 54º Viaje de Instrucción. La propuesta contempla 20 ganadores, quienes podrán concurrir con un acompañante.
La actividad tendrá lugar el sábado 19 de septiembre, cuando la fragata ARA “Libertad” complete su itinerario y arribe al Apostadero Naval Buenos Aires. Los seleccionados tendrán la posibilidad de embarcar y acompañar desde el mar uno de los momentos más destacados del calendario naval.
La convocatoria está abierta al público y la participación se realiza íntegramente mediante Instagram. La iniciativa busca acercar a la comunidad a las actividades desarrolladas por la Armada y permitir que los ganadores conozcan desde otra perspectiva el regreso del emblemático buque.
Cómo participar del sorteo de la Fragata Libertad
Los interesados deberán seguir la cuenta oficial de Instagram de la Armada Argentina, @ArmadaArgentinaOf. Además, tendrán que dar “me gusta” a la publicación correspondiente al concurso.
Otro de los requisitos será compartir la publicación en las historias de Instagram y etiquetar a la Armada Argentina. Finalmente, cada participante deberá mencionar en los comentarios a la persona con quien desearía vivir la experiencia.
De esta manera, cada ganador tendrá la posibilidad de asistir acompañado. En total se dispondrán 40 lugares, distribuidos entre los 20 seleccionados y las personas que estos hayan elegido para compartir la jornada.
Cuándo se conocerán los ganadores
Los nombres de quienes resulten favorecidos serán anunciados el lunes 14 de septiembre. De acuerdo con lo informado, posteriormente se coordinarán los detalles necesarios para participar de la actividad.
El embarque se concretará el sábado 19 de septiembre desde el Apostadero Naval Buenos Aires. La experiencia coincidirá con el cierre del LIV Viaje de Instrucción de la fragata ARA “Libertad”.
El regreso marcará la finalización de aproximadamente seis meses de navegación. Durante ese período, la embarcación recorrió la costa este del continente americano y visitó nueve puertos extranjeros en representación de la Argentina.
El 54º Viaje de Instrucción
La fragata ARA “Libertad” es el buque escuela de la Armada Argentina y desempeña un papel central en la formación profesional de los futuros oficiales de la institución.
Durante el 54º Viaje de Instrucción, los cadetes desarrollaron prácticas de navegación y diferentes actividades vinculadas con su preparación profesional. La travesía constituye una de las etapas relevantes dentro del proceso de formación antes de convertirse en oficiales de la Armada.
Al mismo tiempo, el buque cumple una función de representación argentina en cada uno de los destinos internacionales incluidos dentro de su itinerario. En esta oportunidad, la navegación se extendió durante seis meses y comprendió nueve escalas en puertos extranjeros.
Una oportunidad para acercarse a la actividad naval
El sorteo fue planteado como una iniciativa para vincular a la ciudadanía con las actividades de la fuerza naval y ofrecer la posibilidad de observar desde el mar el regreso de uno de los buques más representativos del país.
La propuesta permitirá que 40 personas formen parte de la jornada prevista para el 19 de septiembre. Para acceder a esa posibilidad será indispensable cumplir previamente con todos los requisitos establecidos en la publicación oficial de Instagram.
Así, el cierre del 54º Viaje de Instrucción tendrá un componente especial: además de los integrantes de la Armada y los cadetes que regresarán después de seis meses de navegación, un grupo de ciudadanos podrá acompañar la llegada de la fragata ARA “Libertad” a Buenos Aires.