Más inquilinos y menos propietarios: el alquiler alcanzó el nivel más alto en 20 años

La cantidad de inquilinos en Argentina alcanzó su nivel más alto de los últimos 20 años: entre 2007 y 2026, los hogares que alquilan aumentaron del 13,8% al 18,4%, mientras que aquellos propietarios de su vivienda disminuyeron del 67,4% al 64,1%. El cambio se produjo en un escenario en el que el Gobierno nacional busca impulsar nuevamente el crédito hipotecario.

Los datos surgieron de un reporte elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a través de la plataforma VivienDATA y sobre información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. Actualmente, unas 30 millones de personas viven en los aglomerados urbanos relevados y poco más de 5,5 millones son inquilinas.

La comparación entre el primer trimestre de 2007 y el mismo período de 2026 mostró que el crecimiento relativo de los hogares que alquilan fue del 32,9%. El fenómeno estuvo acompañado por una reducción de la proporción de propietarios y se profundizó en varios de los principales centros urbanos del país.

Más inquilinos y menos propietarios en los grandes centros urbanos

La Ciudad de Buenos Aires registró una de las transformaciones más pronunciadas. En dos décadas, los hogares inquilinos pasaron del 22,9% al 35%, mientras que los propietarios disminuyeron del 61,9% al 49,3%. De esta manera, prácticamente uno de cada tres hogares porteños vive bajo un contrato de alquiler.

En los partidos del Gran Buenos Aires, la proporción de hogares que alquilan aumentó del 10% al 15,8%. Al mismo tiempo, los propietarios disminuyeron del 70,4% al 67,1%, según los datos incluidos en el relevamiento.

Una tendencia similar apareció en otras regiones. En Gran Rosario, los inquilinos pasaron del 14% al 19,8% y los propietarios bajaron del 70,7% al 63,9%. En Gran Córdoba, quienes alquilan crecieron del 22,3% al 24,9%, mientras que los dueños de sus viviendas disminuyeron del 58,4% al 50,1%.

El alquiler tiene mayor incidencia entre los 30 y 45 años

En Ushuaia-Río Grande, por su parte, los hogares inquilinos aumentaron del 21,8% al 27%, mientras que los propietarios retrocedieron del 62,9% al 61,5%. Los números reflejaron diferencias entre regiones, aunque el incremento del alquiler constituyó una tendencia extendida.

El informe también analizó la situación de acuerdo con la edad. Las personas de entre 30 y 45 años conformaron el grupo con mayor proporción de inquilinos: a nivel nacional, el 25,5% pertenece a hogares que alquilan. En la Ciudad de Buenos Aires, el porcentaje alcanzó el 48,3%.

Entre los factores asociados a esta transformación aparecen la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades que existieron durante años para acceder al financiamiento destinado a la compra de viviendas. Frente a ese escenario, el Gobierno pretende fortalecer nuevamente el mercado hipotecario.

La apuesta del Gobierno por los créditos hipotecarios

La administración de Javier Milei busca que las entidades financieras ofrezcan créditos hipotecarios con un plazo mínimo de 15 años y una tasa máxima de UVA+7,5%. Según estimaciones oficiales, la propuesta podría permitir que alrededor de 18.000 familias accedan a una vivienda propia.

Los préstamos UVA habían ganado terreno durante la última parte de 2024 y los primeros meses de 2025, en un contexto de desaceleración de la inflación. Posteriormente, la incertidumbre electoral y la suba de las tasas derivaron en una retracción de la oferta crediticia que el equipo económico pretende revertir con las nuevas medidas.

De acuerdo con datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, durante 2025 se contabilizaron 13.953 escrituras realizadas con hipoteca. En lo que transcurrió de 2026 se registraron otras 5.111 operaciones mediante este tipo de financiamiento.

Una mejora reciente entre los propietarios porteños

El informe también mostró un cambio reciente en la Ciudad de Buenos Aires. Los hogares propietarios representaban el 42,3% durante el primer trimestre de 2024 y alcanzaron el 49,5% en igual período de 2026. Paralelamente, la proporción de inquilinos retrocedió del 37,4% al 35%.

Si bien esos números no permiten establecer una relación directa de causa y efecto, el repunte del crédito hipotecario coincidió con la recuperación de la proporción de propietarios. El dato contrasta con la tendencia de largo plazo observada desde 2007, caracterizada por el crecimiento sostenido del alquiler.

Otro aspecto analizado por ACIJ fue la relación entre la condición habitacional y la participación en el mercado laboral. La tasa de actividad alcanzó al 66,8% entre quienes viven en hogares inquilinos, mientras que entre los propietarios fue del 52,9%.

Más mayores de 60 años alquilan y continúan trabajando

La diferencia resultó todavía más marcada entre los mayores de 60 años. Dentro de ese segmento, el 43,8% de quienes alquilan trabaja o busca empleo, frente al 26,5% registrado entre quienes son propietarios de su vivienda, publicó TN.

“Una hipótesis posible es que las personas inquilinas en edad jubilatoria deben sostener su participación en el mercado laboral para poder afrontar el pago del alquiler”, indicó ACIJ en el informe. Se trata de una interpretación planteada por la organización a partir de los datos relevados.

Finalmente, el reporte señaló que también aumentó la presencia de mayores de 60 años entre la población inquilina. A nivel nacional representan alrededor del 7%, pero en Gran Córdoba, Ushuaia-Río Grande y la Ciudad de Buenos Aires superan el 10%. En territorio porteño, la incidencia prácticamente se duplicó desde 2007: pasó del 5,8% al 10,6%, otro indicador de cómo se modificó el acceso a la vivienda durante las últimas dos décadas.