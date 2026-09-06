Incendio en vivienda de Paraná: rescataron a dos adultos mayores que debieron ser hospitalizados

REDACCIÓN ELONCE
Un incendio en una vivienda movilizó a policías y bomberos. Un funcionario rompió la puerta y rescató a una mujer de 85 años y un hombre de 87, quienes fueron trasladados al Hospital San Martín por quemaduras y posible inhalación de monóxido.
Un incendio en una vivienda de calle D’Agostino, en Paraná, derivó en un operativo de emergencia durante el cual un policía rompió la puerta de ingreso y rescató a dos adultos mayores que permanecían en el interior del inmueble afectado por el fuego y el humo.
Al arribar el primer móvil policial, uno de los funcionarios forzó la puerta para acceder a la casa. Una vez adentro, logró retirar a un hombre de 87 años y a una mujer de 85, quienes presentaban a simple vista lesiones compatibles con quemaduras y dificultades respiratorias.
Los dos adultos mayores fueron asistidos y posteriormente trasladados en ambulancia al Hospital San Martín para su evaluación y atención médica por las lesiones y una posible inhalación de monóxido de carbono. El funcionario policial que intervino directamente en el rescate también fue derivado al nosocomio para recibir asistencia.
El incendio se habría originado en una heladera
En paralelo al rescate, Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios trabajaron para controlar la emergencia. Los efectivos realizaron tareas de extinción del foco ígneo, enfriamiento, ventilación y control preventivo de la vivienda.
Según las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, el incendio se habría originado por el recalentamiento de una heladera antigua. Tras sofocar las llamas, los bomberos verificaron las condiciones de seguridad del inmueble afectado.
Del operativo participaron de manera coordinada efectivos policiales de la jurisdicción, personal del 911, Bomberos Zapadores y Voluntarios y el servicio de emergencias médicas. Además, tomó intervención Policía Científica junto con personal de las divisiones Fotografía y Planimetría para establecer las circunstancias en las que comenzó el fuego.