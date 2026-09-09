Declaran veda extraordinaria en un tramo del río Paraná por una "concentración excepcional" de dorados

La veda extraordinaria en el río Paraná comenzó a regir este miércoles desde las 18 en un sector comprendido entre los kilómetros 1109 y 1150, entre Paso de la Patria y Corrientes. La Dirección de Recursos Naturales provincial tomó la decisión ante una concentración excepcional de ejemplares de dorado y el incremento de la presión pesquera.

La disposición prohibió cualquier modalidad de pesca dentro del área delimitada. La restricción alcanza a la actividad deportiva, comercial y de subsistencia, por lo que ningún ejemplar podrá ser capturado mientras permanezca vigente la medida.

Además, la protección acompañará al cardumen en caso de que los peces se desplacen fuera del tramo inicialmente establecido. La veda continuará hasta que un nuevo acto administrativo determine su levantamiento, sobre la base de informes técnicos acerca de la evolución de la situación.

Multas y sanciones por incumplir la veda

Desde la Dirección de Recursos Naturales solicitaron la colaboración de pescadores y demás usuarios del río para proteger la fauna íctica. El objetivo de la medida, explicaron oficialmente, es reducir la presión sobre los dorados mientras se mantenga su concentración extraordinaria.

El incumplimiento tendrá sanciones económicas. La multa establecida será equivalente al valor de 500 litros de nafta súper, además de otras consecuencias previstas para quienes infrinjan la disposición.

Los responsables también podrán quedar inhabilitados para realizar actividades relacionadas con los recursos naturales durante un período no menor a seis meses. Esta sanción será independiente del pago de la multa correspondiente.

La duración dependerá del comportamiento del cardumen

A diferencia de una veda establecida por un período previamente definido, la medida extraordinaria no tiene una fecha concreta de finalización.

Su continuidad dependerá de los relevamientos y estudios que realicen las autoridades sobre la concentración de dorados y su desplazamiento por el río Paraná.

De esta manera, Recursos Naturales mantendrá el seguimiento del cardumen para determinar cuándo estarán dadas las condiciones para levantar la prohibición y habilitar nuevamente la pesca en el sector afectado, publicó El Territorio.