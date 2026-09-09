Estudiantes empató con Corinthians y buscará en Brasil el pase a semifinales de la Libertadores

Estudiantes empató con Corinthians 1-1 en La Plata por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Alexis Castro adelantó al Pincha y Kaio Lima igualó para el conjunto brasileño. La clasificación se definirá en San Pablo.
Estudiantes empató con Corinthians por 1-1 en La Plata y dejó completamente abierta la serie correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Alexander Medina comenzó ganando con un gol de Alexis Castro, pero el conjunto brasileño alcanzó la igualdad durante el complemento.
El Pincha salió decidido a aprovechar la localía y rápidamente consiguió ponerse en ventaja. Apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando Guido Carrillo ganó de cabeza y obligó a intervenir al arquero visitante.
El rebote quedó a disposición de Alexis Castro, quien aprovechó la oportunidad y convirtió el 1-0. El gol generó entusiasmo entre los hinchas que acompañaron al conjunto platense en el estadio UNO y le permitió afrontar buena parte del primer tiempo en ventaja.
Corinthians reaccionó en el complemento
Estudiantes intentó sostener la diferencia y contó con algunas aproximaciones para ampliar el marcador, aunque no consiguió concretarlas. Corinthians, mientras tanto, se mantuvo en partido y esperó su oportunidad.
La respuesta del conjunto brasileño llegó en el inicio del segundo tiempo. Rodrigo Garro encontró los espacios necesarios para habilitar a Kaio Lima con un preciso pase.
El delantero aprovechó la asistencia y convirtió el 1-1, resultado que terminaría siendo definitivo. El empate cambió el escenario del encuentro y obligó nuevamente al Pincha a buscar el arco rival.
Estudiantes no pudo aprovechar la localía
El conjunto de La Plata generó algunas situaciones más que Corinthians durante el resto del encuentro, pero no encontró la precisión necesaria para volver a ponerse en ventaja.
El equipo brasileño logró sostener la igualdad y se llevó un resultado que mantiene abierta la eliminatoria antes del segundo partido. De esta manera, ninguno de los dos consiguió sacar una diferencia decisiva en los primeros 90 minutos.
Para Estudiantes, el empate significa que deberá buscar la clasificación como visitante en Brasil. Un triunfo en la revancha le permitirá avanzar directamente a las semifinales de la Copa Libertadores.
Cuándo se juega la revancha
Antes del compromiso internacional, Estudiantes deberá afrontar una nueva presentación en el torneo local. El próximo sábado recibirá a Platense, encuentro para el cual Medina deberá evaluar la condición física de sus futbolistas.
Luego llegará el partido decisivo: el próximo miércoles, el Pincha visitará a Corinthians en Brasil para definir cuál de los dos equipos continuará su camino en el principal certamen continental.
El ganador de la serie entre Estudiantes y Corinthians avanzará a las semifinales y enfrentará al vencedor del cruce que protagonizan Flamengo e Independiente del Valle.