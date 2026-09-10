Extendieron prisión preventiva para acusados por crimen en barrio Humito: será domiciliaria

La Justicia de Paraná prorrogó por 60 días la prisión preventiva de los dos acusados por la balacera ocurrida en barrio Humito tras la final del Mundial de Fútbol 2026, que dejó como saldo la muerte de Sebastián Ibarra y otras dos personas heridas, entre ellas un adolescente de 13 años. La medida continuará bajo la modalidad de arresto domiciliario.

La decisión alcanzó a Elías Nahuel Monzón Rojas y Laureano Dylan Agustín Sosa, quienes permanecían con prisión preventiva desde el 21 y el 27 de julio, respectivamente. El juez de Garantías Julián Vergara resolvió extender la medida de coerción mientras continúa la investigación.

En el caso de Monzón Rojas, se dispuso además la utilización de una tobillera electrónica. Hasta que el dispositivo esté disponible, permanecerá alojado en la Unidad Penal Nº1 de Paraná. Ambos deberán respetar reglas de conducta y, en caso de incumplirlas, podría revocarse el beneficio de la domiciliaria.

La situación de Sosa fue tratada el martes, durante una audiencia en la que el fiscal Juan Manuel Pereyra y el defensor Javier Aiani acordaron extender la preventiva bajo arresto domiciliario. La audiencia correspondiente a Monzón Rojas se desarrolló este miércoles, con el consentimiento de su abogado defensor, Miguel Cullen.

El fiscal sostuvo que, aunque la investigación avanzó y permitió incorporar nuevos elementos, todavía quedan medidas de prueba pendientes. Entre ellas mencionó entrevistas a nuevos testigos identificados a partir del análisis de cámaras de seguridad.

También resta conocer el resultado del análisis químico realizado sobre las prendas de Sebastián Ibarra. Esa pericia podría contribuir a determinar la distancia desde la cual se efectuó el disparo que le provocó la muerte. Además, una de las personas heridas declaró y señaló a Monzón Rojas como presunto autor del disparo mortal.

Las armas utilizadas todavía no fueron encontradas

Para la Fiscalía continúan vigentes los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Uno de los puntos considerados es que todavía no fueron localizadas las dos armas que presuntamente se utilizaron durante la balacera, pese a los allanamientos realizados.

Los investigadores sospechan que se emplearon una pistola calibre 9 milímetros y otra arma calibre .22. En el lugar del enfrentamiento, personal de Criminalística recogió 14 vainas servidas, entre ellas 11 de calibre 9 milímetros, además de un proyectil deformado del mismo calibre y una vaina calibre .22.

Durante la audiencia también se recordó una declaración de Sosa, quien sostuvo que había sido agredido por familiares de la víctima. Según lo expuesto por la Fiscalía, el imputado manifestó además que Monzón Rojas tenía el arma calibre 9 milímetros y él portaba una calibre .22. Ese relato deberá ser contrastado con las restantes pruebas.

Cómo ocurrió la balacera en barrio Humito

El episodio investigado ocurrió el domingo 19 de julio, alrededor de las 20, después de la final del Mundial de Fútbol, en inmediaciones de las calles Estado de Palestina y Cura Gil Obligado, en barrio Humito.

Según la acusación fiscal, Sosa y Monzón Rojas se encontraban efectuando disparos al aire frente a una vivienda cuando un vecino les pidió que dejaran de hacerlo porque había menores en el lugar y ponían en peligro a otras personas.

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que Sebastián Ibarra se acercó posteriormente al lugar y que Monzón Rojas habría efectuado un disparo que impactó en su cabeza y le provocó la muerte. La acusación afirma que luego continuó disparando contra otras personas.

Un hombre y un adolescente resultaron heridos

En medio de la balacera, Oscar Albornoz sufrió una fractura de tibia en la pierna izquierda producto de un disparo, mientras que un adolescente de 13 años también resultó herido en una pierna.

Respecto de Sosa, la Fiscalía le atribuyó haber portado un arma calibre .22 y haber forcejeado con Héctor Rubén Peso, hermano de la víctima fatal. Según la acusación, cuando intentó dispararle habría terminado lesionándose en el abdomen.

Por el momento, Monzón Rojas está imputado por homicidio y dos tentativas de homicidio calificadas por el uso de arma de fuego, mientras que a Sosa se le atribuye una tentativa de homicidio. Las calificaciones y responsabilidades podrán modificarse de acuerdo con el avance de la investigación y las pruebas que todavía resta producir. (APF)