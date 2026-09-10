Gran Hermano ya tiene a sus tres finalistas tras una nueva eliminación en la casa

Luana Fernández quedó eliminada por decisión del público. Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos y Sol Abraham disputarán la esperada final de Gran Hermano Generación Dorada.
Gran Hermano: Generación Dorada ingresó en su etapa decisiva y este miércoles 9 de septiembre tuvo una nueva eliminación. Luana Fernández quedó fuera de la competencia por decisión del público y quedaron definidas las tres participantes que buscarán quedarse con el premio mayor.
La gala conducida por Santiago del Moro comenzó con cuatro jugadoras en placa positiva: Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos, Solange “Sol” Abraham y Luana Fernández. Los televidentes debían votar para mantener a su favorita dentro de la casa.
Como ocurrió en las últimas definiciones, Del Moro aclaró que anunciaría los nombres de quienes continuaban en competencia de manera aleatoria, sin revelar el orden establecido por la cantidad de votos recibidos.
Charlotte y Sol fueron las primeras en salvarse
La primera participante confirmada entre las tres mejores fue Charlotte Caniggia, quien celebró efusivamente la noticia. “Lo estoy dando todo, no sé si se dan cuenta”, expresó después de conocer que seguía en carrera.
Posteriormente llegó el turno de Solange “Sol” Abraham, quien también consiguió el respaldo necesario para continuar en el reality. La participante reaccionó entre lágrimas y agradeció a quienes la acompañaron desde afuera de la casa con sus votos.
La definición quedó entonces reducida a un mano a mano entre Luana Fernández y Yisela “Yipio” Pintos. Finalmente, Santiago del Moro comunicó que Luana debía abandonar la competencia.
La despedida de Luana Fernández
La joven de 28 años se mostró emocionada después de conocer el resultado y reunió a sus compañeras antes de abandonar la casa. “Bueno, chicas... que gane la mejor. La que el supremo elija como dice Santi. Por mi parte, todo lo que pasó en esta casa, lo dejo acá. Y espero conocerlas en persona ahí afuera”, expresó.
Antes de retirarse, agregó: “No tengo ningún problema personal con ninguna. Rómpanla y sigan jugando hasta último momento. ¡Que gane la mejor, loco! ¡Ustedes van a estar siempre en mi vida y en mi corazón!”.
La voz de Gran Hermano también le dedicó unas palabras durante la despedida: “Me van a quedar recuerdos de una chica genuina, auténtica, divertida y con mucha luz”. Luana se emocionó hasta las lágrimas y finalmente dejó la casa.
Quiénes son las tres finalistas de Gran Hermano
Con esta eliminación, Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos y Solange Abraham quedaron como las únicas participantes en competencia y buscarán consagrarse campeonas de Gran Hermano: Generación Dorada.
La definición tendrá además un momento especial antes de la final. Santiago del Moro anticipó que el domingo ingresará a la casa para compartir una cena con las tres protagonistas y comenzar a brindarles información sobre lo ocurrido fuera del programa durante su aislamiento.
La edición también asegurará un dato particular para la historia del formato argentino: una mujer volverá a ganar Gran Hermano después de 19 años. La última campeona había sido Marianela Mirra, ganadora de la edición 2007, mientras que Viviana Colmenero había sido la primera mujer en conseguir el título en la temporada 2002/03.