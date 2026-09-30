Entre Ríos participa con 60 representantes en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores en San Juan

Los Juegos Nacionales de Adultos Mayores cuentan con la participación de una delegación de Entre Ríos integrada por 60 personas, entre deportistas, entrenadores y equipo de acompañamiento. La competencia quedó oficialmente inaugurada este lunes por la noche en el estadio Aldo Cantoni de San Juan y se extenderá hasta el viernes 2 de octubre.

La nueva edición reúne a más de 1.400 participantes de 19 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes competirán durante los próximos días en 11 disciplinas deportivas distribuidas en cuatro sedes. La propuesta tiene como objetivo promover la actividad física, el encuentro y la integración de las personas mayores.

La delegación entrerriana es acompañada por la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Deportes. El titular del área, Sebastián Uranga, destacó la posibilidad de que los representantes provinciales formen parte de la instancia nacional y remarcó los beneficios de la práctica deportiva.

El deporte como espacio de encuentro

"Es una alegría enorme que podamos estar acá en San Juan con los adultos mayores porque, independientemente del hecho deportivo, sabemos lo que genera el deporte en la salud física y psíquica, en el relacionamiento de la gente y demás", expresó Uranga.

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El funcionario también puso el foco en la actividad física como una herramienta para generar vínculos, objetivos y nuevas motivaciones. "Cada adulto mayor que hace una práctica deportiva es un adulto mayor que abre su cabeza y que tiene todos los días una motivación nueva para hacer algo. El deporte es maravilloso", sostuvo.

Desde el arribo del contingente, representantes de la Secretaría de Deportes recorrieron los diferentes escenarios donde se realizan las competencias. Entre ellos se encuentra el Velódromo de San Juan, que recibe pruebas y encuentros de tenis de mesa y sapo, además del Club Hispano, donde se concentra otra parte de las actividades.

Una delegación de 60 entrerrianos

"La verdad que la gente está muy contenta y, en definitiva, de eso se trata, de ponerle todo el entusiasmo y todas las ganas", manifestó Uranga durante una recorrida por las instalaciones deportivas.

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La representación provincial también cuenta con el director General de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; la coordinadora de Adultos Mayores y jefa de la delegación, Silvia Wiliezko; y Fabián Monzón, responsable del área de Apoyo Logístico y subjefe del contingente.

La ceremonia inaugural contó con autoridades provinciales y nacionales, entre ellas el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, y el director nacional de Desarrollo Deportivo Ciudadano, Sebastián Neuspiller. Las competencias continuarán hasta el viernes 2 de octubre, cuando finalizará esta edición de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores.