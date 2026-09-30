Jubilados provinciales celebrarán su día con un almuerzo

Mario Huss, vicepresidente del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales, contó a Elonce que este viernes realizarán el tradicional encuentro con 300 asistentes.
Este miércoles 30 de septiembre se conmemora el Día del Jubilado y Pensionado Provincial en Entre Ríos y, en ese marco, desde el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná anticiparon a Elonce que este viernes realizarán su tradicional almuerzo para celebrar la fecha. Las 300 tarjetas disponibles para participar del encuentro ya se agotaron.
Mario Huss, vicepresidente de la institución, transmitió un mensaje destinado a quienes integran el sector. “En nombre de la comisión directiva del Centro de Jubilados Provinciales queremos hacerles llegar un caluroso saludo y un fuerte abrazo a todos los jubilados y pensionados provinciales en su día”, expresó en diálogo con Elonce.
Sin embargo, Huss remarcó que la conmemoración se produce en un contexto complejo para los jubilados. “En momentos tan difíciles que estamos pasando, seguimos trabajando como siempre lo hacemos en defensa de todos los derechos que les corresponden a los jubilados”, sostuvo.
El dirigente invitó además a jubilados y pensionados a acercarse a la sede ubicada en calle Pellegrini 454, de la ciudad de Paraná, donde pueden conocer las propuestas que desarrolla la institución y recibir asesoramiento.
Un almuerzo con 300 jubilados
La celebración se realizará este viernes al mediodía y contará con 300 participantes, ya que se agotó la totalidad de las tarjetas que se habían dispuesto para el tradicional encuentro.
El vicepresidente del Centro explicó que el objetivo será generar un espacio de encuentro y distensión para los asistentes. “Vamos a festejar nuestro día, por lo menos pasar unas horas con alegría”, indicó.
La jornada incluirá servicio de comidas, música y espectáculos. “Vamos a tener un servicio de lunch con comidas muy buenas y música para que se diviertan ese día y estén alegres”, detalló. Elonce.com