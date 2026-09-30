 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Día del Jubilado y Pensionado Provincial

Jubilados provinciales celebrarán su día con un almuerzo

Mario Huss, vicepresidente del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales, contó a Elonce que este viernes realizarán el tradicional encuentro con 300 asistentes.

30 de Septiembre de 2026
Mario Huss
Mario Huss

Mario Huss, vicepresidente del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales, contó a Elonce que este viernes realizarán el tradicional encuentro con 300 asistentes.

Este miércoles 30 de septiembre se conmemora el Día del Jubilado y Pensionado Provincial en Entre Ríos y, en ese marco, desde el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná anticiparon a Elonce que este viernes realizarán su tradicional almuerzo para celebrar la fecha. Las 300 tarjetas disponibles para participar del encuentro ya se agotaron.

 

Mario Huss, vicepresidente de la institución, transmitió un mensaje destinado a quienes integran el sector. “En nombre de la comisión directiva del Centro de Jubilados Provinciales queremos hacerles llegar un caluroso saludo y un fuerte abrazo a todos los jubilados y pensionados provinciales en su día”, expresó en diálogo con Elonce.

 

Sin embargo, Huss remarcó que la conmemoración se produce en un contexto complejo para los jubilados. “En momentos tan difíciles que estamos pasando, seguimos trabajando como siempre lo hacemos en defensa de todos los derechos que les corresponden a los jubilados”, sostuvo.

 

El dirigente invitó además a jubilados y pensionados a acercarse a la sede ubicada en calle Pellegrini 454, de la ciudad de Paraná, donde pueden conocer las propuestas que desarrolla la institución y recibir asesoramiento.

Día del Jubilado y Pensionado Provincial

Un almuerzo con 300 jubilados

La celebración se realizará este viernes al mediodía y contará con 300 participantes, ya que se agotó la totalidad de las tarjetas que se habían dispuesto para el tradicional encuentro.

 

El vicepresidente del Centro explicó que el objetivo será generar un espacio de encuentro y distensión para los asistentes. “Vamos a festejar nuestro día, por lo menos pasar unas horas con alegría”, indicó.

 

La jornada incluirá servicio de comidas, música y espectáculos. “Vamos a tener un servicio de lunch con comidas muy buenas y música para que se diviertan ese día y estén alegres”, detalló. Elonce.com

Temas:

Centro de Jubilados jubilados provinciales almuerzo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso