Enersa y municipios se capacitan para mejorar el manejo del arbolado junto a redes eléctricas

Enersa y municipios iniciaron capacitaciones sobre manejo del arbolado urbano cercano a redes eléctricas. La iniciativa busca reducir riesgos, mejorar el servicio y establecer criterios adecuados de poda. La segunda jornada será este miércoles en Villa Paranacito.
Enersa y municipios iniciaron capacitaciones sobre manejo del arbolado urbano cercano a redes eléctricas, con el objetivo de mejorar las intervenciones sobre la vegetación, prevenir riesgos y compatibilizar esas tareas con la prestación del servicio eléctrico.
La primera jornada se desarrolló este martes en el Auditorio Municipal Mario Alarcón Muñiz de Gualeguay y reunió a personal de Enersa, Empas, trabajadores municipales e instituciones relacionadas con la temática. La propuesta combinó contenidos teóricos con prácticas en territorio.
La actividad contó con la participación del presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; la gerenta de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), Natalia Arroyo; integrantes de las áreas de Seguridad Industrial y Medio Ambiente, y el ingeniero Marcelo Tenaglia, especialista en poda y urbanización, quien estuvo a cargo de la exposición.
Poda, prevención y calidad del servicio eléctrico
Durante la apertura, Brupbacher explicó que el ciclo respondió a la necesidad de contar con personal preparado para intervenir sobre árboles ubicados en cercanías de la infraestructura eléctrica, tanto en sectores urbanos como rurales.
“Estamos comprometidos con una prestación del servicio de calidad y eficiente, pero también con el cuidado del ambiente. Nuestras líneas atraviesan zonas rurales y urbanas, por eso necesitamos recursos humanos capacitados para realizar adecuadamente las tareas de poda”, señaló el presidente de Enersa.
Además, destacó la importancia de brindar información a los vecinos sobre las intervenciones. “Necesitamos poder explicar a la ciudadanía por qué y cómo se llevan adelante. Buscamos mejorar la calidad del servicio y, al mismo tiempo, cuidar el ambiente que nos cobija”, sostuvo.
Articulación con los gobiernos locales
La intendenta de Gualeguay, Dora Bogdan, valoró el trabajo conjunto entre el municipio y la distribuidora eléctrica y consideró que el cuidado del arbolado urbano representaba una prioridad para la ciudad.
“Este tipo de encuentros fortalecen no solamente al personal de la compañía, sino también a nuestros trabajadores municipales y a toda la comunidad”, expresó Bogdan. Según indicó, la capacitación permitió sumar herramientas y coordinar acciones vinculadas con “el desarrollo sostenible y la seguridad de Gualeguay”.
Durante el encuentro se trabajó sobre criterios de poda, mantenimiento y planificación. Los contenidos estuvieron orientados a prevenir interferencias de ramas y árboles con la infraestructura eléctrica y, simultáneamente, evitar intervenciones inadecuadas sobre la vegetación urbana.
La capacitación continuará en Villa Paranacito
El ciclo tendrá continuidad este miércoles 16 de septiembre, desde las 10, con una segunda jornada prevista en Villa Paranacito. La actividad se realizará en el salón del Sindicato de Luz y Fuerza, ubicado sobre calle Conscripto Giorgi.
La propuesta mantendrá el eje en la capacitación de los equipos encargados de intervenir sobre el arbolado próximo a instalaciones eléctricas y en la incorporación de criterios comunes para realizar las tareas de manera segura.
De esta manera, Enersa y los gobiernos locales avanzaron en una agenda conjunta destinada a compatibilizar el mantenimiento de la vegetación con la seguridad de las redes y la continuidad del suministro eléctrico.