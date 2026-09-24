ENERSA incorporará baterías para reforzar el servicio eléctrico en Federación

ENERSA avanzará con la incorporación de un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías en Federación, una tecnología que permitirá reforzar el abastecimiento eléctrico de la ciudad en los momentos de mayor demanda. El equipamiento será instalado en el Parque Industrial, donde actualmente funcionan motogeneradores utilizados como apoyo ante consumos elevados.

La empresa provincial ya publicó la licitación para adquirir e instalar el sistema, conocido técnicamente como BESS —Battery Energy Storage System—. Se trata de una solución capaz de acumular electricidad y entregarla nuevamente a la red cuando las condiciones del sistema lo requieran.

La incorporación apunta especialmente a mejorar la respuesta durante el verano, cuando el consumo alcanza sus niveles más altos. Al contar con energía previamente almacenada, también será posible disminuir la utilización de equipos de generación alimentados con combustibles fósiles.

Una nueva tecnología para la red de Federación

El presidente de ENERSA, Uriel Brupbacher, destacó que la iniciativa busca combinar costos competitivos con calidad de prestación. “Esto es una herramienta, una tecnología nueva que viene a darnos calidad de servicio y manejo eficiente de la red”, explicó al referirse a la primera licitación de baterías BESS impulsada por la compañía.

El sistema se conectará a una tensión de 13,2 kV y deberá garantizar, como mínimo, cuatro horas de autonomía funcionando a potencia nominal. Además de entregar electricidad durante períodos de alta demanda, podrá intervenir en la regulación de tensión y frecuencia y responder rápidamente frente a alteraciones de la red.

El equipamiento incorporará tecnología denominada “grid-forming”, que permite a las baterías participar activamente en la estabilidad del sistema. También dispondrá de capacidad de operación en isla y de “black start”, una función que facilita el restablecimiento del suministro después de determinadas contingencias.

Almacenamiento y energías renovables

Daniel Schwindt, gerente de Energías Renovables de ENERSA, explicó que el almacenamiento representa una herramienta complementaria para la incorporación de nuevas fuentes de generación. “Permite guardar energía y utilizarla cuando realmente hace falta”, señaló, y destacó que su utilización aporta mayor flexibilidad a la infraestructura eléctrica.

Según detalló, este tipo de sistemas también permite aprovechar mejor las redes existentes y acompañar el crecimiento de las energías renovables en Entre Ríos. La posibilidad de almacenar excedentes y disponer de ellos cuando aumenta el consumo ofrece una alternativa para administrar con mayor eficiencia la generación y la distribución.

La contratación prevista por ENERSA abarcará el suministro, la instalación y la puesta en funcionamiento del sistema, además de la capacitación del personal y un período de 12 meses de monitoreo remoto. Será la primera experiencia de almacenamiento mediante baterías incorporada directamente a la red de distribución de la empresa y tendrá como destino inicial la ciudad de Federación.