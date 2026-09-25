Reemplazan 2.000 metros de cables de alta tensión sobre el río Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Enersa inició el recambio de los conductores que vinculan los sistemas eléctricos de Entre Ríos y Santa Fe. Su presidente, Uriel Brupbacher, explicó a Elonce que la obra fortalecerá la estabilidad del suministro en ambas provincias.
Enersa comenzó esta semana el reemplazo de aproximadamente 2.000 metros de cables de alta tensión que atraviesan el río Paraná y conectan el sistema eléctrico entrerriano con las instalaciones ubicadas en Santo Tomé, provincia de Santa Fe.
Los trabajos se desarrollaron desde el barrio La Toma, en Paraná, y demandarán una semana de actividad intensiva. La empresa había reemplazado uno de los conductores durante la jornada anterior y proyectaba completar el recambio total el martes.
El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, explicó a Elonce que la intervención permitirá mejorar la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico interprovincial. “Esta semana comenzamos los trabajos y estamos realizando el cambio de uno de los conductores. Ayer se hizo otro y está planificado terminar el martes con el reemplazo total”, precisó.
Una conexión entre Entre Ríos y Santa Fe
Los conductores forman parte de una línea de alta tensión que vincula ambas provincias y permite trasladar energía en cualquiera de los dos sentidos, según las necesidades del sistema.
Brupbacher recordó que anteriormente Entre Ríos recibía energía desde Santa Fe. Sin embargo, luego de la construcción y puesta en funcionamiento de la Estación Transformadora Gran Paraná, la provincia comenzó también a transportar electricidad hacia territorio santafesino.
“Antes tomábamos energía de Santa Fe. Desde la puesta en funcionamiento de la Estación Transformadora Gran Paraná, estamos transportando energía hacia esa provincia”, explicó.
La conexión permite responder ante eventuales deficiencias o aumentos de la demanda en cualquiera de las dos jurisdicciones. Si Santa Fe necesita un aporte adicional, puede recibir energía desde Entre Ríos, y el mecanismo funciona de manera inversa ante inconvenientes en las estaciones transformadoras de Paraná.
“Son líneas del sistema interconectado interprovincial y nacional que brindan seguridad al momento de prestar el servicio”, destacó el titular de la distribuidora.
Conductores fabricados especialmente
La obra requirió una inversión de 163 mil dólares para la compra de materiales diseñados específicamente para las condiciones del cruce sobre el río. Según explicó Brupbacher, no se utilizaron cables genéricos disponibles en el mercado.
Los nuevos conductores debieron ser fabricados de acuerdo con la longitud del tendido, la tensión necesaria entre las torres y las exigencias derivadas de su ubicación sobre una vía navegable.
“Es un conductor que no se consigue de manera genérica en el mercado. Se fabrica específicamente para esta obra por la tensión que debe soportar a lo largo de más de 2.000 metros”, indicó.
El material posee características particulares tanto en su núcleo de aluminio como en su cobertura. También se incorporaron elementos de protección y la morsetería necesaria para sostener el tendido.
Los cables deben permanecer a aproximadamente 50 metros sobre el nivel del río para permitir el paso seguro de las embarcaciones. La altura también fue definida para evitar que vuelva a producirse un episodio similar al accidente registrado hace 34 años, que había afectado la infraestructura.
Una solución definitiva después de reparaciones provisorias
Desde aquel incidente, la empresa había realizado diferentes intervenciones paliativas para mantener operativa la línea. El reemplazo actual buscó solucionar de manera integral las deficiencias acumuladas.
“Teníamos esta dificultad en los cables después de un accidente ocurrido hace 34 años. Se venían realizando correcciones paliativas y era necesario reemplazar los conductores”, señaló Brupbacher.
El funcionario destacó que la obra fue ejecutada por trabajadores especializados de Enersa y remarcó la capacidad técnica necesaria para desarrollar tareas sobre las torres de alta tensión.
Los operarios comenzaron cada jornada entre las 7 y las 7.30 y permanecieron trabajando hasta aproximadamente las 19. El cronograma fue organizado para completar cada etapa sin interrumpir las tareas una vez iniciadas.
“Esto demuestra la eficiencia, la tecnología y la capacidad de todo el personal de Enersa para realizar un trabajo de estas características”, sostuvo.
La navegación no fue interrumpida
La empresa analizó inicialmente la posibilidad de restringir el tránsito fluvial mientras se efectuaba el recambio. Sin embargo, finalmente diseñó el operativo para mantener habilitada la navegación.
“Existía la posibilidad de hacerlo cortando el tránsito en el río, pero se evitó. La obra fue planificada de una manera que permitió no interrumpir la traza navegable”, explicó el presidente de Enersa.
Brupbacher aseguró que la intervención aportará mayor estabilidad a los sistemas de Entre Ríos y Santa Fe. También señaló que el transporte de energía generará regalías para la provincia.
“Los recursos que llegan a la empresa se invierten de la mejor manera. Esto no solo beneficia a Enersa, sino también a la provincia, que recibe una regalía por el transporte de energía”, concluyó.